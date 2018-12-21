"Ростелеком" создал интернет-платформу для всероссийской олимпиады

Ставропольский филиал "Ростелекома" разработал веб-сайт и CRM-систему для Всероссийской грантовой олимпиады "Кандидат в университет", которую проводят Московский государственный институт международных отношений России при Министерстве иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД РФ) и Международная школа иностранных языков Evrovision.

Олимпиада организована для учащихся 1-11-х классов по ряду предметов школьной программы. Победители по ее итогам получат возможность бесплатно обучаться на программах бакалавриата МГИМО. Интернет-портал проекта запущен 15 декабря 2018 года. На текущий момент уже зарегистрировано 450 участников будущей олимпиады, 131 человек оплатил ее прохождение.

"При разработке онлайн-платформы для олимпиады учтены лучшие современные практики и технологии. Работа над совершенствованием сайта продолжается. В ближайшее время будет подключена визуальная онлайн-аналитика, которая позволит отслеживать изменения по всем направлениям тестирования", - говорит директор Ставропольского филиала ПАО "Ростелеком" Роман Завязкин.

Созданный специалистами "Ростелекома" сайт предусматривает широкий набор функций и возможностей, среди которых информационно-образовательные разделы, личные кабинеты, встроенная система оплаты и многое другое. Интернет-ресурс позволяет пройти онлайн-тестирование в заданное организаторами время. Гибкая и динамическая логика, используемая при формировании тестовых вопросов, позволяет избежать мошенничества при прохождении теста, а безопасный доступ исключает взлом системы злоумышленниками. Организаторы планируют расширить географию участников странами СНГ.

"Ростелеком" вышел за рамки отрасли телекоммуникаций и благодаря новой политике реализует социально значимые проекты в различных областях, от государственного сектора до медицины и образования. Недавно был запущен онлайн-проект "Ростелеком-Лицей", имеющий широкий набор функций для повышения уровня школьных знаний и подготовки к поступлению в вузы. Логичным развитием нашей деятельности по цифровизации образовательной сферы стало участие в проекте "Кандидат в университет". Уверен, что мы с партнерами переведем процесс поступления в вузы на более современный и качественный уровень", - заявил вице-президент - директор макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком" Денис Лысов.

Также "Ростелеком" предоставляет организаторам олимпиады серверные мощности, высокоскоростные каналы связи и прочие инструменты для технического сопровождения проекта.

Ректор МГИМО профессор, академик РАН Анатолий Торкунов отметил: "Идея интернет-тестирования потенциальных абитуриентов для МГИМО была актуальна всегда, а сегодня проект гармонично вписывается в общую стратегию цифровизации университета. Онлайн-формат предоставляет равные возможности - вне зависимости от места жительства. В партнерстве со школой Eurovision и при технической поддержке "Ростелекома" нам удалось создать необходимую для этого платформу. Уверен? что проект будет пользоваться популярностью, особенно у ребят в российских регионах".

Олимпиада "Кандидат в университет" охватывает основные школьные дисциплины, такие как английский язык, математика, информатика и предметы начальных классов. Проект стартовал весной 2018 года. Первые победители были приняты в МГИМО уже в этом учебном году - на лингвистический бакалавриат.