В Махачкале обнаружен мертвым советник премьер-министра Дагестана

Советник председателя правительства Дагестана Андрей Афонин скончался в своем гостиничном номере в Махачкале. Об этом "РГ" сообщили в администрации регионального правительства.

По предварительной версии, Афонин умер ночью от сердечного приступа. В настоящее время следователи допрашивают персонал гостиницы, где было обнаружено тело советника премьер-министра.

Андрей Афонин ранее являлся руководителем Фонда поддержки предпринимательства Татарстана. После утверждения председателем правительства Дагестана бывшего министра экономики Татарстана Артема Здунова, Афонин переехал в Дагестан и был назначен советником нового премьера.