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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Махачкале обнаружен мертвым советник премьер-министра Дагестана

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

Советник председателя правительства Дагестана Андрей Афонин скончался в своем гостиничном номере в Махачкале. Об этом "РГ" сообщили в администрации регионального правительства.

По предварительной версии, Афонин умер ночью от сердечного приступа. В настоящее время следователи допрашивают персонал гостиницы, где было обнаружено тело советника премьер-министра.

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Андрей Афонин ранее являлся руководителем Фонда поддержки предпринимательства Татарстана. После утверждения председателем правительства Дагестана бывшего министра экономики Татарстана Артема Здунова, Афонин переехал в Дагестан и был назначен советником нового премьера.

Происшествия Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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