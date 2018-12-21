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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Танго в больнице

Справиться с болезнями мозга помогают не только медикаменты
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад №7750 (287)
- А сейчас нарисуем картину здоровья, - предлагает девушка-психолог. Три пожилых человека за столом выбирают самую яркую гуашь, и на бумаге появляются солнце, дом, озеро, луг - то, что в любом возрасте ассоциируется с гармонией. Рисунок общий, и каждый добавляет в него что-то свое. До этого они создавали "картину болезни", которая была совсем другой - мрачной и тревожной. Но в процессе таких нехитрых, казалось бы, занятий, как рисование или лепка, страхи пациентов постепенно уходят, уверяют специалисты.
Танцевать можно и нужно в любом возрасте. Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Танцевать можно и нужно в любом возрасте. Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Танцевать можно и нужно в любом возрасте. Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

В реабилитационном центре "НейроДом", открывшемся при Архангельской областной больнице, пожилых людей с заболеваниями головного мозга возвращают к обычной жизни с помощью арт-терапии, танца и других далеких, казалось бы, от медицины методов. Здесь пациенты заново учатся тому, что до болезни получалось само собой: ходить, говорить, держать ложку и вилку, надевать ботинки. Раньше такие люди после выписки из больницы боялись возвращаться домой, где каждая бытовая мелочь превращалась в огромную проблему, особенно для совсем одинокого человека.

Фото: Центр маркетинговых коммуникаций Корпорации развития РМ
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Врачи признаются: далеко не каждого пациента после инсульта или серьезной черепно-мозговой травмы можно полностью вылечить. Но максимально улучшить качество его жизни - вполне реальная задача. Для этого человеку надо вспомнить элементарные движения, заставить руки и ноги слушаться своего "командира" - головной мозг. Одними медикаментами тут не обойтись. Как же помогают рисование или танец?

- Эти виды терапии оказывают двойное действие. Рисуя, пациент развивает мелкую моторику, что способствует восстановлению функций руки. Одновременно арт-терапия помогает стабилизировать психоэмоциональное состояние. Так же и с танцем: с одной стороны, даже самые простые па восстанавливают двигательные функции, а с другой - приносят положительные эмоции, - поясняет главный реабилитолог Архангельской области Надежда Ишекова.

Пациенты "НейроДома" будут танцевать аргентинское танго под руководством опытного педагога Ирины Кривицкой. Почему именно этот танец? В 1999 году аргентинец Диего Лопес разработал методику танго-терапии специально для людей с заболеваниями головного мозга. Она применяется во многих странах мира и в некоторых регионах России.

С одной стороны, даже самые простые па восстанавливают двигательные функции, а с другой - приносят положительные эмоции

- Конечно, для меня это новый опыт, - признается Ирина Кривицкая. - До сих пор я преподавала танго обычным людям разного возраста, не раз бывала в Аргентине, где его танцуют даже в сто лет. На занятиях с пациентами мы будем акцентировать внимание на координации движений. Особенно важно для них научиться держать баланс, и танц-терапия в этом хорошо помогает. Группы будут небольшими - по три-четыре человека, чтобы тщательно проработать все до мелочей.

Фото: Ирина Чечурина/РГ
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Кроме того, с пациентами будут заниматься в кабинете социально-бытовой реабилитации, с которой год назад начинался весь "НейроДом". Вернуть утраченные навыки помогают специальные приспособления - например, манекены для надевания одежды или доски с крючками и щеколдами. Стабилоплатформа с обратной связью восстанавливает нарушенное равновесие, а сенсорная комната - душевный покой.

Методики, опробованные в "НейроДоме", будут применяться и в других лечебных учреждениях области. По прогнозам, потребность в такой реабилитации будет расти. Сейчас в регионе насчитывается более 420 тысяч людей "серебряного" возраста. Через пять лет их число составит треть населения Поморья. Заболевания сосудов и головного мозга - настоящая беда старшего поколения, но справляться с их последствиями теперь стало чуточку легче.

Прямая речь

Нина Хасанова, заведующая неврологическим отделением Архангельской областной больницы:

- Мы должны не просто восстановить пациенту руку, а сделать так, чтобы она работала. Можно дать больному волшебную таблетку, чтобы он ни о чем не печалился. Но мозг нужен ему для того, чтобы творить, созидать, общаться. Адекватную мозговую активность надо поддерживать в любом возрасте. И в шестьдесят, и в девяносто лет наш пациент должен быть думающим и живущим полной жизнью.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск
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