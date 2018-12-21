В Петербурге из-за сбоя закрылись две станции подземки

В Петербурге из-за технической неисправности были закрыты станции метрополитена "Бухарестская" и "Международная".

По сообщению пресс-службы петербургской подземки, движение по фиолетовой ветке осуществлялось от "Комендантского проспекта" до "Волковской".

Станции были закрыты около двадцати минут, потом движение возобновилось в полном объеме. Тем не менее, технический сбой серьезно повлиял на транспортную обстановку в городе. Дело в том, что на "Бухарестской" расположен корпус Санкт-Петербургского университета кино и телевидения, также неподалеку находится Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. И значительное число пассажиров станции составляют студенты.

"Международная" находится в самом центре крупнейшего городского спального микрорайона Купчино. Утром расстроенным пассажирам пришлось искать альтернативные способы, чтобы выехать на работу из своего квартала.