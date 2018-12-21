В Петербурге скончался меценат Игорь Минаков

В Санкт-Петербурге после тяжелой и продолжительной болезни скончался Игорь Минаков. Известному меценату было 58 лет, сообщают в оргкомитете учрежденной им премии.

Игорь Минаков начинал с работы постовым милиционером, был оперативником в Сестрорецком уголовном розыске, работал в отделах по борьбе с валютными операциями и организованной преступностью. После увольнения из правоохранительных органов в 1991 году стал одним из создателей ассоциации "Защита", а затем - одноименного концерна. Во второй половине 1990-х стал сотрудничать с ОАО "Ленэнерго" - вначале отвечал за экономическую безопасность, затем занял пост заместителя гендиректора.

В рейтинге петербургских миллиардеров 2018 года Минаков занял 53 место, его состояние оценивалось в 19,6 миллиарда рублей.

Предпринимательство Игоря Минакова всегда сопровождалось благотворительными проектами. Среди них, в частности, Фонд по борьбе с организованной преступностью, программа поддержки студентов и аспирантов Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, Благотворительный фонд социальной адаптации детей-сирот "Наше завтра".

В последние годы Игорь Минаков не скрывал, что борется с тяжелой болезнью. Он ушел от управления бизнесом и уделял внимание только благотворительности как частной деятельности.

Панихида и прощание с Игорем Минаковым пройдут в воскресенье, 23 декабря в петербургском храме Святой преподобной мученицы Евгении. Начало траурной церемонии в 11.30. Затем меценат будет похоронен на Горском кладбище в Сестрорецке.