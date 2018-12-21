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21.12.2018 09:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Петербурге суд вернул реальный возраст старинному зданию

Текст: Валерия Лозовская (Санкт-Петербург)

Куйбышевский районный суд признал незаконным разрешение на строительство жилого дома на Ропшинской, 10, литера А. По этому адресу находится старинное заброшенное здание. Изменение даты его постройки с "1895 года" на "1947" суд постановил неправомочным. Теперь Управлению Росреестра придется исправлять ошибку, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Двухэтажный дом, находящийся так долго под угрозой, не является памятником архитектуры. Он давно заброшен и расселен: двери в нем заколочены, а на фасаде висит порванная зеленая сетка. Но, несмотря на это, здание относится к дореволюционной постройке, а значит, сносить его по действующему в Петербурге законодательству, нельзя.

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Построить десятиэтажное жилье было разрешено еще в 2016-м году. Реализация проекта была одобрена благодаря проведенной "антивозрастной операции": в базу Росреестра внесли изменение, согласно которому дом в одночасье "помолодел" на 52 года.

Судебное разбирательство длилось чуть больше года. В сентябре 2017 года исковое заявление подали градозащитники. Застройщик забеспокоился и сразу же решил пойти на контакт: в ноябре прошлого года компания провела пресс-конференцию. На ней жителям города пытались доказать, что дом на Ропшинской, 10 был построен после революции. Демонстрировали записку, якобы датирующуюся 1947-м годом, в которой было сказано, что здание полностью разрушено. На логично последовавший вопрос от петербуржцев, где же тогда находятся документы о строительстве и вводе нового здания в эксплуатацию, застройщики не нашлись, что ответить.

Это не единственный случай чудесного "омоложения" дореволюционных домов в нашем городе. Ранее градозащитникам удалось отвоевать дом на Херсонской №15-17. Изучив копию технического паспорта дома, предоставленную петербуржцами, комитет Смольного признал, что зданию незаконно прибавили в возрасте 111 лет. Оказалось, что бывший доходный дом датируется XIX веком.

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