В Петербурге суд вернул реальный возраст старинному зданию

Куйбышевский районный суд признал незаконным разрешение на строительство жилого дома на Ропшинской, 10, литера А. По этому адресу находится старинное заброшенное здание. Изменение даты его постройки с "1895 года" на "1947" суд постановил неправомочным. Теперь Управлению Росреестра придется исправлять ошибку, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Двухэтажный дом, находящийся так долго под угрозой, не является памятником архитектуры. Он давно заброшен и расселен: двери в нем заколочены, а на фасаде висит порванная зеленая сетка. Но, несмотря на это, здание относится к дореволюционной постройке, а значит, сносить его по действующему в Петербурге законодательству, нельзя.

Построить десятиэтажное жилье было разрешено еще в 2016-м году. Реализация проекта была одобрена благодаря проведенной "антивозрастной операции": в базу Росреестра внесли изменение, согласно которому дом в одночасье "помолодел" на 52 года.

Судебное разбирательство длилось чуть больше года. В сентябре 2017 года исковое заявление подали градозащитники. Застройщик забеспокоился и сразу же решил пойти на контакт: в ноябре прошлого года компания провела пресс-конференцию. На ней жителям города пытались доказать, что дом на Ропшинской, 10 был построен после революции. Демонстрировали записку, якобы датирующуюся 1947-м годом, в которой было сказано, что здание полностью разрушено. На логично последовавший вопрос от петербуржцев, где же тогда находятся документы о строительстве и вводе нового здания в эксплуатацию, застройщики не нашлись, что ответить.

Это не единственный случай чудесного "омоложения" дореволюционных домов в нашем городе. Ранее градозащитникам удалось отвоевать дом на Херсонской №15-17. Изучив копию технического паспорта дома, предоставленную петербуржцами, комитет Смольного признал, что зданию незаконно прибавили в возрасте 111 лет. Оказалось, что бывший доходный дом датируется XIX веком.