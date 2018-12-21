В аэропорту Симферополь из-за тумана задержаны более десяти рейсов

В международном аэропорту Симферополь из-за сильного тумана и плохой видимости от одного до девяти километров задержано несколько рейсов.

- По состоянию на 13 часов 30 минут задерживается прибытие рейсов авиакомпаний "Глобус" и "Уральские авиалинии" из Домодедово, а также рейсы авиакомпаний Nordwind и Аэрофлот из Шереметьево, - рассказал директор по связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев. - Также задерживается прилет рейсов авиакомпании "Аэрофлот" из Санкт-Петербурга и Сочи.

На запасном аэродром в Анапу были вынуждены совершить посадку рейсы авиакомпаний "Уральские авиалинии", "Аэрофлот" и "Глобус" из Москвы. Также на запасной аэродром в Краснодар направился борт авиакомпании Nordwind из Москвы. Их пассажиры ждут, когда самолеты смогут возобновить полет по своим маршрутам.

Улучшение погодных условий в зоне аэропорта Симферополь ожидается в ближайший час. Авиадиспетчеры уже дали добро на посадку самолетов в столице Крыма.

Пока, согласно онлайн-табло аэропорта, сегодня с утра совершил посадку в 13 часов 49 минут только один самолет "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга.