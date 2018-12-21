В Волгоградской области крупнейшую свалку начали очищать от отходов

В Краснослободске Волгоградской области грузовики начали вывозить отходы с одной из самых крупных в регионе свалок, сообщает Общественное телевидение России. Местные власти планируют очистить более семи гектаров этого несанкционированного полигона в ближайший год.

На свалку много лет вывозили отходы как коммунальщики, так и промышленные предприятия. Всего, по предварительной оценке, здесь набралось около 90 тысяч кубометров мусора, который смешался с почвой.

"Данный объект антисанитарии может спровоцировать возгорание, а это - ухудшение состояния воздуха. На краснослободской свалке нет защитного экрана, фильтраты могут проникать в почву и в подземные воды", - рассказала заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Елена Православнова.

В 2019 году власти Волгоградской области планируют ликвидировать 18 крупных свалок. Специалистам предстоит утилизировать 350 тысяч кубометров отходов, а затем рекультивировать почву на площади в 60 гектаров.