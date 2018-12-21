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21.12.2018 15:31
Рубрика: Общество
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На Урале проверят информацию о девочке с полисом-двойником

Текст: Мария Гафурова

В Екатеринбурге проверят информацию о девочке, полис которой аннулировали из-за тезки в Нижнем Новгороде.

Ребенку якобы отказали в приеме в стоматологической поликлинике. Ее маме сказали, что полис не действителен и посоветовали обратиться в страховую компанию, которой он был выдан. Оказалось, полис аннулировали из-за того, что в Нижнем Новгороде обнаружилась полная тезка девочки, только с другой датой рождения.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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Как сообщили "РГ" в страховой компании "УГМК-Медицина", ошибка связана с работой единого реестра застрахованных по ОМС граждан. Между региональными и федеральными фондами постоянно происходит сверка записей, чтобы избежать их дублирования. Если подобное обнаруживаются - приоритет может быть отдан той, что была зарегистрирована позже. Возможно, такая ситуация произошла и с девочкой из Екатеринбурга. Ее полис был оформлен в 2013 году, в то время как ее тезка обратилась за полисом только в марте 2018 года. Предполагается, что в нижегородском ОМС посчитали, что застрахованный человек переехал, а потому более ранняя запись была удалена из общего реестра.

В случае с полными тезками, такой ситуации можно избежать, если указана информация о СНИЛС. Однако в случае с детьми до четырнадцати лет эта система не работает по объективным причинам: этого документа у них еще нет.

Тем не менее, в страховой компании говорят, что в поликлинике медицинскую помощь девочке все-таки оказали, несмотря на недействительный полис. Ее маме порекомендовали подать заявку на перевыпуск документа.

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