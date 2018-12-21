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21.12.2018 15:42
Рубрика: Происшествия
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Суд оставил под арестом главу Свердловской железной дороги

Текст: Татьяна Воробьева

Свердловский областной суд оставил в силе постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга об аресте начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова. "Мера пресечения избрана по 12 февраля 2019 года включительно", - напоминает инстанция в своем Twitter.

И.о. главы СвЖД стал заместитель арестованного Миронова

Руководитель филиала РЖД проходит сейчас фигурантом по уголовному делу о коррупции (п. "в" ч.5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он подозревается во взятке, которую брал за покровительство по службе.

Сам Алексей Миронов уверен, что это провокация, чтобы дискредитировать его. "Я докажу свою невиновность", - завил он на судебном заседании, где избиралась мера пресечения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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