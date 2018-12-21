Суд оставил под арестом главу Свердловской железной дороги

Свердловский областной суд оставил в силе постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга об аресте начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова. "Мера пресечения избрана по 12 февраля 2019 года включительно", - напоминает инстанция в своем Twitter.

Руководитель филиала РЖД проходит сейчас фигурантом по уголовному делу о коррупции (п. "в" ч.5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он подозревается во взятке, которую брал за покровительство по службе.

Сам Алексей Миронов уверен, что это провокация, чтобы дискредитировать его. "Я докажу свою невиновность", - завил он на судебном заседании, где избиралась мера пресечения.