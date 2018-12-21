Встречать Новый год по-фински и по-японски научат на ЖД вокзале Екатеринбург

Вокзал Екатеринбург 22 декабря приглашает пассажиров, гостей и жителей уральской столицы приобщиться к традициям встречи Нового года в разных странах. В этот день будут работать творческие площадки и мастер-классы, на которых все желающие познакомятся с праздничными обычаями народов мира, научатся поздравлять с Новым годом на разных языках, постигнут азы традиционных национальных искусств.

В залах ожидания вокзала будут размещены три главные тематические площадки: финская, русская и японская. Предновогодние традиции Японии можно изучить на мастер-классах по оригами и древнему искусству складывания ткани - фуросики. Все желающие освоят произнесение новогоднего поздравления по-японски, а также получат в подарок от мастера каллиграфии иероглиф с именем или пожеланием.

Гости площадки "Русские гуляния" смогут принять участие в танцевальной программе, научатся водить хоровод и танцевать кадриль. Кроме того, постигнут тонкости традиционных крещенских гаданий и колядования, а также узнают, откуда пришел обычай украшать новогоднее дерево.

Ощутить волшебство приближающегося праздника и научиться встречать Новый год по-фински помогут фольклорные персонажи: Фея северного сияния и семья гномов. Они покажут сказочное представление, основанное на скандинавских мифах и легендах, с элементами иммерсивного театра, предполагающего не только созерцание, но и вовлечение зрителей.

На вокзале Екатеринбург воцарится праздничная атмосфера, зажгутся огни на новогодней елке в центральном холле.

Вниманию СМИ!

Творческая презентация площадок состоится 22 декабря в 13:00

Место проведения: железнодорожный вокзал Екатеринбург, ул. Вокзальная, 22 (зал ожидания №7, 2 этаж).

Присоединяйтесь, коллеги!

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"