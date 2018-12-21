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21.12.2018,  
11:59
Текст:  Антон Валагин

Результат попадания ПТУР TOW в Abrams показали на фото

В Сети появилось фото танка M1A1 Abrams иракской армии после попадания в него ракеты противотанкового комплекса TOW. Примечательно, что и танк, и поразившая его ракета - американского производства.

Фото: U.S. military
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"Повезло", - пишут комментаторы. Действительно, несмотря на эффектную вспышку в момент контакта ракеты с танком, Abrams очень легко отделался: изорвана противокумулятивная решетка на правой стороне башни, снесена часть внешнего оборудования, в броне появилось несколько вмятин. То ли ракета TOW оказался слабее, чем надо, то ли оператор ПТУР ошибся с прицелом: удар пришелся в хорошо защищенный борт башни, - то ли все вместе.

Опыт современных боевых действий на Ближнем Востоке показывает, что американские танки довольно уязвимы для управляемых снарядов ПТУР даже не самого последнего поколения: они охотно горят под воздействием "Корнетов" советской разработки. В армии Ирака служат старые Abrams образца 1984 года, армия США перешла на версию М1А2 Sep V2 с высокотехнологичными улучшениями.

ПТРК BMG-71 TOW тоже новым не назовешь - комплекс принят на вооружение в 1970 году.  В Сирии даже с помощью новейшего TOW-2 исламистам не удалось поразить танк Т-55 - самый старый из арсенала правительственной армии. Зато в декабре 2016 года боевики сожгли ПТУРами два  турецких танка Leopard 2.  

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