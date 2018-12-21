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21.12.2018,  
19:37
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Российские Т-5000 не разочаровали снайперов иракского спецназа

Снайперы правительственных войск в Ираке продолжают эксплуатировать российскую высокоточную винтовку ORSIS Т-5000. Так, в известной иракской группе Tactical Cell в Facebook появилось сделанное в декабре фото бойца с этим оружием.

Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, первые изображения с этой российской снайперской винтовкой в Ираке стали активно появляться в первой половине 2014 г. В первую очередь они поступили в распоряжение самой элитной силовой структуры Ирака - сил специального назначения Службы по борьбе с терроризмом.

"На вооружении этого подразделения, а также снайперов иракской армии и МВД, в основном находились 7,62-мм американские снайперские винтовки, переданные Ираку вооруженными силами США. А также оружие, приобретенное в государствах Восточной Европы или оставшееся от старой иракской армии. Это американские M24 и модифицированные M14 Enhanced Battle Rifle, советские СВД, югославские Zastava M76, румынские PSL и другие, включая остатки выпускавшихся в Ираке снайперских винтовок Al Kadesiah и Tabuk.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Непосредственно у Службы по борьбе с терроризмом, которая тесно взаимодействовала с заокеанскими инструкторами, имелись именно американские винтовки.

Тот факт, что иракцы закупили российские ORSIS T-5000 и активно их используют вот уже почти пять лет, свидетельствует о высоком качестве этого оружия", - отмечает Лямин.

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