Сбил за горизонтом: Китай первые применил С-400

Народно-освободительная армия Китая провела первые практические испытания полученного от России комплекса ПВО С-400 "Триумф". Тест признан успешным: зенитная ракета сбила баллистическую цель, летевшую со скоростью три километра в секунду.

- Тестовые стрельбы одного из двух приобретенных у России дивизионов С-400 состоялись в первой декаде декабря. Выпущенная ракета 48Н6Е поразила баллистическую цель на предельной дальности, около 250 километров. Испытания проводились при сильных помехах, поставленных условным противником, - рассказал ТАСС военно-дипломатический источник.

Китай стал первым иностранным покупателем "Триумфов". Контракт на поставку двух полковых комплектов С-400 был подписан в 2015 году, первый полк "Триумфов" пришел в Поднебесную летом 2018-го. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ намерена создать в КНР сервисный центр по обслуживанию С-400 и другой российской техники. Следом за Китаем контракты на поставку "Триумфов" заключили Турция и Индия.

Система ПВО большой и средней дальности С-400 "Триумф" предназначена для перехвата любых существующих и перспективных воздушных целей в радиусе 400 километров во всем диапазоне высот. С подключением дополнительных модулей боевая дальность системы возрастает до 600 км.