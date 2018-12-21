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Скандальную звезду "Уральских пельменей" ограбили в центре Москвы

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    21.12.2018, 16:25
Текст:   Олег Усков
Фото: ТАСС/ Пресс-служба «Шоу Уральские пельмени» Фото: ТАСС/ Пресс-служба «Шоу Уральские пельмени»
Фото: ТАСС/ Пресс-служба «Шоу Уральские пельмени»

Телеведущий, шоумен, режиссер и сценарист, бывший участник топовой команды КВН "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский стал жертвой злоумышленников.

Как передает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах столицы, инцидент произошел в Милютинском переулке 20 декабря.

По словам потерпевшего, преступники выбили стекло его автомобиля BMW и украли сумку с ноутбуком. Нанесенный ущерб артист оценил в сто тысяч рублей.

Фото: kinopoisk.ru
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Уточнено, что по факту сотрудниками МВД проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

В составе "Уральских пельменей" Нетиевский попал в рейтинг "50 главных российских знаменитостей - 2013" по версии журнала Forbes. Кроме того, артист выступал продюсером и режиссером юмористической передачи телеканала "Москва 24" "Ньюс-Баттл Профилактика".

В начале текущего года коллеги по "Уральским пельменям" подали к Нетиевскому иск о взыскании с него более 28 миллионов рублей, тогда как весной бывшие соратники артиста по шоу обвинил его в краже уже 173 миллионов.

В Екатеринбурге против Нетиевского было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, которое вскоре было прекращено - за отсутствием состава преступления. Соответственно, шоумен и его продакшн-компания First Hand Media выиграли два дела, в которых артист оспаривал свое отстранение от должности директора, в том числе добившись от экс-коллег компенсации судебных расходов.

Сергей Нетиевский родился в 1971 году в поселке Басьяновский Свердловской области. После окончания Уральского политеха работал директором хозяйственного магазина. В 2009-м стал директором и ведущим шоу "Уральских пельменей" на канале СТС. Далее - режиссер и сценарист ряда юмористических телепрограмм. Сосценарист комедии с Хабенским, Ургантом и Миллой Йовович "Выкрутасы". Работал на дубляже японского мультфильма "Монстры на острове".

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