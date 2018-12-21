Закон Смоленской области от 20 декабря 2018 года № 132-з "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Смоленской областной Думой 20 декабря 2018 года

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 44 570 995,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 11 901 737,9 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов - 11 901 737,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 44 570 995,1 тыс. рублей.

2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2019 году из областного бюджета, в сумме 13 889 599,3 тыс. рублей, в том числе:

1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета в 2019 году, в сумме 13 874 130,4 тыс. рублей;

2) общий объем межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из областного бюджета в 2019 году, в сумме 15 468,9 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2020 год в сумме 41 808 707,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 7 340 739,1 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов - 7 340 739,1 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 42 450 408,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 6 186 824,6 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов - 6 186 824,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме 41 303 310,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы (без учета расходов областного бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 900 000,0 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 39 870 774,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы (без учета расходов областного бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 1 770 000,0 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета на 2020 год в сумме 505 396,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 579 633,6 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из областного бюджета в 2020 году, в сумме 12 972 925,1 тыс. рублей, в том числе:

1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета в 2020 году, в сумме 12 956 960,0 тыс. рублей;

2) общий объем межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из областного бюджета в 2020 году, в сумме 15 965,1 тыс. рублей.

5. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из областного бюджета в 2021 году, в сумме 13 529 649,5 тыс. рублей, в том числе:

1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета в 2021 году, в сумме 13 513 044,8 тыс. рублей;

2) общий объем межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из областного бюджета в 2021 году, в сумме 16 604,7 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему областному закону.

Статья 3

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению 3 к настоящему областному закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 4 к настоящему областному закону.

Статья 4

Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской области, бюджетами муниципальных районов Смоленской области, бюджетами городских округов Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему областному закону.

Статья 5

Утвердить прогнозируемые доходы областного бюджета, за исключением безвозмездных поступлений:

1) на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему областному закону.

Статья 6

Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в областной бюджет:

1) на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему областному закону.

Статья 7

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (областным государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему областному закону.

Статья 8

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (областным государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к настоящему областному закону.

Статья 9

Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета (распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (областным государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов):

1) на 2019 год согласно приложению 14 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к настоящему областному закону.

Статья 10

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2019 году в сумме 3 743 462,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 3 414 862,5 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 3 465 972,5 тыс. рублей.

Статья 11

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации областных государственных программ в 2019 году в сумме 43 441 028,5 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 39 539 662,4 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 37 553 479,3 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по областным государственным программам и непрограммным направлениям деятельности:

1) на 2019 год согласно приложению 16 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 17 к настоящему областному закону.

Статья 12

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей в Смоленской области, в 2019 году в сумме 12 280 351,2 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 12 135 722,2 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 12 237 711,9 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей в Смоленской области, по разделам, подразделам, целевым статьям (областным государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно приложению 18 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 19 к настоящему областному закону.

Статья 13

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Смоленской области:

1) на 2019 год в сумме 6 461 163,8 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 6 275 688,4 тыс. рублей;

3) на 2021 год в сумме 7 119 598,6 тыс. рублей.

2. Утвердить прогнозируемый объем доходов областного бюджета в части доходов, установленных областным законом от 9 декабря 2011 года № 128-з "О дорожном фонде Смоленской области":

1) в 2019 году в сумме 6 461 163,8 тыс. рублей согласно приложению 20 к настоящему областному закону;

2) в плановом периоде 2020 и 2021 годов в сумме 6 275 688,4 тыс. рублей и в сумме 7 119 598,6 тыс. рублей соответственно согласно приложению 21 к настоящему областному закону.

Статья 14

1. Утвердить цели предоставления субсидий (за исключением грантов в форме субсидий) лицам, указанным в статье 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, объем бюджетных ассигнований на предоставление конкретной субсидии:

1) в 2019 году согласно приложению 22 к настоящему областному закону;

2) в плановом периоде 2020 и 2021 годов согласно приложению 23 к настоящему областному закону.

2. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, включая инвесторов, реализующих одобренные инвестиционные проекты Смоленской области и реализовавших приоритетные инвестиционные проекты Смоленской области в соответствии с областным законом от 23 декабря 2002 года № 95-з "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Смоленской области", имеющих право на получение субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, условия и порядок предоставления субсидий указанным лицам, порядок их возврата в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), а также положение об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями определяются нормативными правовыми актами Администрации Смоленской области.

3. Утвердить цели предоставления субсидий (за исключением грантов в форме субсидий) некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными бюджетными учреждениями, областными государственными автономными учреждениями и областными государственными казенными учреждениями, объем бюджетных ассигнований на предоставление конкретной субсидии:

1) в 2019 году согласно приложению 24 к настоящему областному закону;

2) в плановом периоде 2020 и 2021 годов согласно приложению 25 к настоящему областному закону.

4. Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными бюджетными учреждениями, областными государственными автономными учреждениями и областными государственными казенными учреждениями, устанавливается Администрацией Смоленской области.

Статья 15

Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление в соответствии с решениями Губернатора Смоленской области, Администрации Смоленской области грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам:

1) в 2019 году согласно приложению 26 к настоящему областному закону;

2) в плановом периоде 2020 и 2021 годов согласно приложению 27 к настоящему областному закону.

Статья 16

Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление в соответствии с решениями Губернатора Смоленской области, Администрации Смоленской области некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых органами исполнительной власти Смоленской области по результатам проводимых ими конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых указанные органы не осуществляют функции и полномочия учредителя:

1) в 2019 году согласно приложению 28 к настоящему областному закону;

2) в плановом периоде 2020 и 2021 годов согласно приложению 29 к настоящему областному закону.

Статья 17

Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление областным государственным бюджетным учреждениям, областным государственным автономным учреждениям, областным государственным унитарным предприятиям субсидий на осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Смоленской области или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Смоленской области в соответствии c решениями, принимаемыми в порядке, установленном Администрацией Смоленской области:

1) на 2019 год в сумме 86 307,9 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 498 700,0 тыс. рублей;

3) на 2021 год в сумме 934 803,8 тыс. рублей.

Статья 18

Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Смоленской области или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Смоленской области в соответствии c решениями, принимаемыми в порядке, установленном Администрацией Смоленской области:

1) на 2019 год в сумме 1 244 931,9 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 1 200 237,0 тыс. рублей;

3) на 2021 год в сумме 728 353,6 тыс. рублей.

Статья 19

Утвердить в составе расходов областного бюджета резервный фонд Администрации Смоленской области:

1) на 2019 год в размере 300 000,0 тыс. рублей, что составляет 0,67 процента от общего объема расходов областного бюджета;

2) на 2020 год в размере 300 000,0 тыс. рублей, что составляет 0,73 процента от общего объема расходов областного бюджета;

3) на 2021 год в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от общего объема расходов областного бюджета.

Статья 20

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих региональный фонд финансовой поддержки поселений:

1) на 2019 год в сумме 31 125,0 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 32 308,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 33 600,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений между городскими округами Смоленской области:

1) на 2019 год согласно приложению 30 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 31 к настоящему областному закону.

3. Утвердить нераспределенный между городскими округами Смоленской области объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2020 год в сумме 6 139,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 6 686,0 тыс. рублей.

4. Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения:

1) на 2019 год в размере 86,983 рубля;

2) на 2020 год в размере 90,288 рубля и на 2021 год в размере 93,900 рубля на человека.

Статья 21

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), образующих региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов):

1) на 2019 год в сумме 2 145 698,0 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 2 145 698,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2 145 698,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами Смоленской области:

1) на 2019 год согласно приложению 32 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 33 к настоящему областному закону.

3. Утвердить нераспределенный между муниципальными районами Смоленской области объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2020 год в сумме 160 927,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 428 925,0 тыс. рублей.

4. Утвердить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) на 2019 год в размере 1,4987582;

2) на 2020 год в размере 1,4498985 и на 2021 год в размере 1,3974807.

Статья 22

1. Утвердить объем субсидий местным бюджетам из областного бюджета:

1) на 2019 год в сумме 4 064 717,1 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 3 345 726,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3 610 958,3 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение объема субсидий местным бюджетам из областного бюджета по каждому виду субсидии:

1) на 2019 год согласно приложению 34 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 35 к настоящему областному закону.

Статья 23

1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам:

1) на 2019 год в сумме 440 300,0 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 5 300,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 5 300,0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Смоленской области и ее распределение между бюджетами муниципальных районов Смоленской области, городских округов Смоленской области на 2019 год согласно приложению 36 к настоящему областному закону.

3. Утвердить объем дотации бюджетам муниципальных районов Смоленской области и бюджету муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области на стимулирование развития налогового потенциала и увеличения поступлений доходов в областной и местные бюджеты:

1) на 2019 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей.

4. Утвердить объем дотации бюджетам городских округов Смоленской области, городских и сельских поселений Смоленской области - победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика":

1) на 2019 год в сумме 300,0 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 300,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 300,0 тыс. рублей.

Статья 24

1. Утвердить объем субвенций местным бюджетам из областного бюджета:

1) на 2019 год в сумме 7 192 290,3 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 7 427 927,8 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 7 717 488,5 тыс. рублей.

2. Утвердить объемы субвенций местным бюджетам по каждому виду субвенции и их распределение между бюджетами муниципальных образований Смоленской области:

1) на 2019 год согласно приложению 37 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 38 к настоящему областному закону.

Статья 25

1. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов из областного бюджета предоставляются бюджетные кредиты местным бюджетам на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели, в 2019 году в сумме 100 000,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 100 000,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 100 000,0 тыс. рублей на срок, не выходящий за пределы соответствующего финансового года.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, указанными в части 1 настоящей статьи, в размере 0,1 процента годовых.

Статья 26

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Смоленской области:

1) на 2019 год согласно приложению 39 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 40 к настоящему областному закону.

Статья 27

1. Установить:

1) предельный объем областного государственного долга на 2019 год в сумме 35 000 000,0 тыс. рублей;

2) верхний предел областного государственного внутреннего долга на 1 января 2020 года по долговым обязательствам Смоленской области в сумме 29 327 326,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) предельный объем областного государственного долга на 2020 год в сумме 29 000 000,0 тыс. рублей;

4) верхний предел областного государственного внутреннего долга на 1 января 2021 года по долговым обязательствам Смоленской области в сумме 28 821 929,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объем областного государственного долга на 2021 год в сумме 26 300 000,0 тыс. рублей;

6) верхний предел областного государственного внутреннего долга на 1 января 2022 года по долговым обязательствам Смоленской области в сумме 26 242 295,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем расходов областного бюджета на обслуживание областного государственного долга:

1) в 2019 году в размере 881 600,6 тыс. рублей, что составляет 2,08 процента от объема расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

2) в 2020 году в размере 934 397,1 тыс. рублей, что составляет 2,39 процента от объема расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) в 2021 году в размере 986 706,4 тыс. рублей, что составляет 2,63 процента от объема расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 28

1. Утвердить Программу государственных гарантий Смоленской области:

1) на 2019 год согласно приложению 41 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 42 к настоящему областному закону.

2. Утвердить в составе Программы государственных гарантий Смоленской области:

1) на 2019 год общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий Смоленской области по возможным гарантийным случаям в 2019 году, в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий Смоленской области по возможным гарантийным случаям, в 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 29

Утвердить объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения в отношении застрахованных лиц, указанных в пункте 5 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации":

1) на 2019 год в сумме 3 855 850,6 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 1 602 655,6 тыс. рублей;

3) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 30

Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 2 статьи 141 областного закона от 28 мая 2008 года № 65-з "О бюджетном процессе в Смоленской области", что дополнительными основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в 2019 году без внесения изменений в областной закон об областном бюджете в соответствии с решениями начальника Департамента бюджета и финансов Смоленской области являются:

1) поступление средств финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, не утвержденных в областном законе об областном бюджете;

2) распределение зарезервированных в составе приложений 10, 12, 14 и 16 к настоящему областному закону бюджетных ассигнований в объеме 280 401,3 тыс. рублей, предусмотренных на финансовое обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", на обеспечение месячной заработной платы работников бюджетной сферы на уровне не ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда", а также на финансовое обеспечение реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

3) изменение бюджетной классификации Российской Федерации в части изменения классификации расходов бюджетов;

4) поступление иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах и на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации;

5) в случае уплаты казенным учреждением пеней и штрафов.

Статья 31

В соответствии с пунктом 71 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации передать Управлению Федерального казначейства по Смоленской области в 2019 году на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 32

Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Смоленской области А.В.Островский

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