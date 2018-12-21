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21.12.2018 14:41
Рубрика: Власть

Совет Федерации завершил осеннюю сессию

Текст: Галина Мисливская

Российский парламент ушел на новогодние каникулы. В среду заключительное заседание провела Госдума, в пятницу итоги работы за год подвел Совет Федерации.

Совфед одобрил закон об ответственности за сокрытие конфликта интересов

"В ходе 23 заседаний, прошедших в течение уходящего года, нами одобрено более 570 законов, сенаторами внесены в Государственную думу прядка 150 законопроектов", - сообщила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, закрывая заседание.

"Мы продолжили работу по совершенствованию налогового законодательства. Одобрены законы, направленные на снижение административной нагрузки на бизнес и возвращение капитала в страну. Особо отмечу разработанный членами нашей палаты закон об установлении налоговых льгот для меценатов", - сказала она, добавив, что при непосредственном участии сенаторов "разработан и принят важнейший пакет законов, касающийся деятельности самозанятых граждан".

На последнем заседании в уходящем году Совет Федерации одобрил "много социально значимых законов", касающихся различных сфер жизни общества. Отдельно глава верхней палаты отметила "долгожданный закон об отмене роуминга на территории России".

Фото: Depositphotos
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"Итоговую оценку нашей работы мы получим на предстоящей встрече с президентом РФ, которая планируется 25 декабря. Имею в виду встречу президента с членами Советов палаты Государственной Думы и Совета Федерации", - добавила спикер.

"Нам предстоит напряжённая весенняя сессия. По планам она продлится с 16 января по 30 июля, то есть более полугода. Так что в предстоящие новогодние каникулы всем нужно хорошо отдохнуть и набраться сил, чтобы потом сразу, без раскачки приступить к работе", - заключила Валентина Матвиенко.

Затем сенаторы спели государственный гимн и отправились на концерт оркестра Росгвардии.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации
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