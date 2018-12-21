Совет Федерации завершил осеннюю сессию

Российский парламент ушел на новогодние каникулы. В среду заключительное заседание провела Госдума, в пятницу итоги работы за год подвел Совет Федерации.

"В ходе 23 заседаний, прошедших в течение уходящего года, нами одобрено более 570 законов, сенаторами внесены в Государственную думу прядка 150 законопроектов", - сообщила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, закрывая заседание.

"Мы продолжили работу по совершенствованию налогового законодательства. Одобрены законы, направленные на снижение административной нагрузки на бизнес и возвращение капитала в страну. Особо отмечу разработанный членами нашей палаты закон об установлении налоговых льгот для меценатов", - сказала она, добавив, что при непосредственном участии сенаторов "разработан и принят важнейший пакет законов, касающийся деятельности самозанятых граждан".

На последнем заседании в уходящем году Совет Федерации одобрил "много социально значимых законов", касающихся различных сфер жизни общества. Отдельно глава верхней палаты отметила "долгожданный закон об отмене роуминга на территории России".

"Итоговую оценку нашей работы мы получим на предстоящей встрече с президентом РФ, которая планируется 25 декабря. Имею в виду встречу президента с членами Советов палаты Государственной Думы и Совета Федерации", - добавила спикер.

"Нам предстоит напряжённая весенняя сессия. По планам она продлится с 16 января по 30 июля, то есть более полугода. Так что в предстоящие новогодние каникулы всем нужно хорошо отдохнуть и набраться сил, чтобы потом сразу, без раскачки приступить к работе", - заключила Валентина Матвиенко.

Затем сенаторы спели государственный гимн и отправились на концерт оркестра Росгвардии.