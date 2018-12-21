Совфед одобрил закон об ответственности за сокрытие конфликта интересов

Новости

В московском метро избили защитившего девушку полицейского 15:50
Суд оставил под арестом главу Свердловской железной дороги 15:42
"Ангарский маньяк" обжаловал приговор 15:37
Комедию "Один дома" с Калкином ждет перезапуск 15:35
На Урале проверят информацию о девочке с полисом-двойником 15:31
Медведев: Вклад ВЭБ в совокупный объем инвестиций должен достигать 6% в год 15:30
Главного архитектора Москвы пригласили в Comedy Club 15:27
В Китае приговорили к смерти за коррупцию главу Банка Внутренней Монголии 15:26
Немецкая гонщица Флерш: Моя цель - победить в "Формуле-1" 15:23
Дмитрия Пристанскова освободили от должности главы Росимущества 15:18
Саратовца осудили за ненависть к женщинам 15:14
Для жителей юго-востока Украины упростят получение гражданства РФ 15:00
ФСБ передало в музей Крыма коллекцию стоимостью два миллиона долларов 14:53
В Петербурге умерла автор пьесы "Фантазии Фарятьева" Алла Соколова 14:47
В МВД назвали число нелегальных мигрантов в России 14:46
Астрономы показали фото ледяного кратера Королева на Марсе 14:45
В Махачкале обнаружен мертвым советник премьер-министра Дагестана 14:44
Совет Федерации завершил осеннюю сессию 14:41
В Волгоградской области крупнейшую свалку начали очищать от отходов 14:36
В аэропорту Симферополь из-за тумана задержаны более десяти рейсов 14:30
В Москве и Санкт-Петербурге пройдет выставка-ретроспектива La Perla 14:30
Захвативший заложника житель Астрахани получил восемь лет колонии 14:27
Бондарев: Войска США больше мешали, чем помогали в Сирии 14:21
В уральской больнице объяснили, почему оставили пациента на полу 14:18
Роспатент зарегистрирует товарный знак "Ждун" 14:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как распознать подделку в онлайн-магазине
Как распознать подделку в онлайн-магазине
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
21.12.2018 13:53
Рубрика: Власть

Совфед одобрил закон об ответственности за сокрытие конфликта интересов

Текст: Галина Мисливская

Совет Федерации в пятницу на заключительном заседании осенней сессии одобрил закон об ответственности парламентариев за сокрытие информации о конфликте интересов.

Поправки о лишении парламентариев постов рассмотрят в декабре

Закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы дополняется новым положением, согласно которому наказанию могут быть подвергнуты те члены Федерального Собрания, кто не уведомил о личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. Также ответственность устанавливается за предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

К нарушителям может быть применена одна из мер ответственности: предупреждение, либо освобождение от руководящей должности. При этом статус федерального парламентария сохраняется, но запрет занимать руководящую должность действует до прекращения срока его полномочий.

В России создадут реестр утративших доверие чиновников

Информация о применении к члену Совета Федерации, депутату Государственной Думы меры ответственности в виде предупреждения подлежит опубликованию в официальном издании Федерального Собрания Российской Федерации и размещению на официальном сайте соответствующей палаты.

"Предлагаемое изменение направлено на реализацию положений Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы и дальнейшее совершенствование норм антикоррупционного законодательства", - говорится в сопроводительных документах.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле обещали защиту попавшим под санкции США российским СМИ
Китай согласовал последний вывозной рейс туристов РФ с Хайнаня
В МВД предложили разрешить полицейским вскрывать автомобили
ЦБ отозвал лицензии у двух российских банков
Ракета с военным спутником успешно стартовала с Байконура