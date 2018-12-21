Совфед одобрил закон об ответственности за сокрытие конфликта интересов

Совет Федерации в пятницу на заключительном заседании осенней сессии одобрил закон об ответственности парламентариев за сокрытие информации о конфликте интересов.

Закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы дополняется новым положением, согласно которому наказанию могут быть подвергнуты те члены Федерального Собрания, кто не уведомил о личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. Также ответственность устанавливается за предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

К нарушителям может быть применена одна из мер ответственности: предупреждение, либо освобождение от руководящей должности. При этом статус федерального парламентария сохраняется, но запрет занимать руководящую должность действует до прекращения срока его полномочий.

Информация о применении к члену Совета Федерации, депутату Государственной Думы меры ответственности в виде предупреждения подлежит опубликованию в официальном издании Федерального Собрания Российской Федерации и размещению на официальном сайте соответствующей палаты.

"Предлагаемое изменение направлено на реализацию положений Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы и дальнейшее совершенствование норм антикоррупционного законодательства", - говорится в сопроводительных документах.