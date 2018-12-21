Совфед утвердил Игоря Ткачева на посту замгенпрокурора РФ

Совет Федерации на заключительном пленарном заседании осенней сессии в пятницу утвердил прокурора Курганской области Игоря Ткачева в должности заместителя генерального прокурора РФ.

Полномочиями назначать главу ведомства и его заместителей Совфед обладает в силу статьи 102 Конституции РФ. В соответствии с законодательством, кандидатура Ткачева была внесена в верхнюю палату президентом России. Накануне ее поддержали профильные комитеты СФ по конституционному законодательству и по обороне и безопасности.

"Решение принято - Игорь Викторович Ткачев назначен единогласно на должность заместителя генерального прокурора", - объявила результаты голосования спикер Совфеда Валентина Матвиенко. За него проголосовали все 154 сенатора, присутствовавших на заседании.

Ранее Игорь Ткачев занимал должности начальника отдела по расследованию преступлений в сфере межнациональных отношений управления Генпрокуратуры РФ по расследованию преступлений в сфере федеральной безопасности и межнациональных отношений на Северном Кавказе, начальника отдела по расследованию преступлений в сфере федеральной безопасности ГУ Генпрокуратуры в Южном федеральном округе. Также он в разное время работал прокурором Дагестана, Оренбургской и Курганской областей (с 2015 года).