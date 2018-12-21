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Трейлер: Изабель Юппер и Хлоей Грейс Морец в триллере "В объятиях лжи"

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    21.12.2018, 17:50
Текст:   Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Изабель Юппер маньячно преследует Хлою Грейс Морец: постер и трейлер фильма "В объятиях лжи" (в оригинале просто Greta).

За постановку триллера про опасные сумочки отвечает режиссер Нил Джордан, известный широкому зрителю приснопамятными вампирскими рапсодиями "Интервью с вампиром" и "Византия". Сценарий в соавторстве с Джорданом подготовил Рэй Райт ("Безумцы", "Дело №39").

Синопсис таков: "Одинокая девушка, недавно переехавшая на Манхэттен, случайно встречается с загадочной вдовой. Между ними завязывается дружба, и необычная знакомая окружает юную подругу вниманием и заботой. Но вскоре одна из них поймет, что оказалась в объятиях лжи".

В главных ролях: Хлоя Грейс Морец, Майка Монро, Изабель Юппер и Колм Фиор.

В прокате картина окажется 1 марта 2019 года.

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