Трейлер: Изабель Юппер и Хлоей Грейс Морец в триллере "В объятиях лжи"

Изабель Юппер маньячно преследует Хлою Грейс Морец: постер и трейлер фильма "В объятиях лжи" (в оригинале просто Greta).

За постановку триллера про опасные сумочки отвечает режиссер Нил Джордан, известный широкому зрителю приснопамятными вампирскими рапсодиями "Интервью с вампиром" и "Византия". Сценарий в соавторстве с Джорданом подготовил Рэй Райт ("Безумцы", "Дело №39").

Póster oficial de #Greta, protagonizada por Chloë Grace Moretz e Isabelle Huppert. En cines marzo de 2019. 👧👩👜



Vía: @gretafilm pic.twitter.com/crQKomMZa1 — PróXCinemente (@proxcinemente) December 20, 2018

Синопсис таков: "Одинокая девушка, недавно переехавшая на Манхэттен, случайно встречается с загадочной вдовой. Между ними завязывается дружба, и необычная знакомая окружает юную подругу вниманием и заботой. Но вскоре одна из них поймет, что оказалась в объятиях лжи".

В главных ролях: Хлоя Грейс Морец, Майка Монро, Изабель Юппер и Колм Фиор.

В прокате картина окажется 1 марта 2019 года.