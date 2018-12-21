В Кремле обещали защиту попавшим под санкции США российским СМИ

Средства массовой информации, которые попали под американские санкции, получат поддержку Москвы.

"Те СМИ, которые попали под санкции США, продолжают работать", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, если это попадание под санкции, которые мы считаем незаконными, повлечет за собой какие-то критические ситуации, то в каждом конкретном случае мы будем разрабатывать меры по поддержке этих СМИ", - заверил он.

Напомним, что в американские "черные списки" попали "Экономика сегодня", "Невские новости", "Федеральное агентство новостей" (ФАН) и USA Really.