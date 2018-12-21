В Минске чествовали лидеров деловой и общественной жизни страны

"Примером истинного патриотизма, который проявляется в конкретных делах и конкретных поступках", назвал Александр Лукашенко достижения представителей почти всех сфер деятельности, которым 21 декабря во Дворце Независимости были вручены высокие государственные награды, сообщает его пресс-служба.

За каждым высоким званием, подчеркнул президент, стоит "история человека-созидателя, талантливого, трудолюбивого, преданного своему делу и стране". По его словам, всех награжденных объединяет общее стремление сделать страну краше, богаче и успешнее, защитить мир и укрепить суверенитет. "Своими достижениями, победами, добрыми делами вы вошли в историю уходящего года, в историю страны. Прославили не только свое имя, но и свою малую и большую родину", - заявил Лукашенко.

В числе награжденных - лучшие специалисты реального сектора экономики, отметил белорусский руководитель. Они представляют предприятия, которые не только успешно производят высококачественную продукцию, но и возрождают села, занимаются благотворительностью. Орденом Отечества III степени отмечен труд генерального директора ЗАО "Витэкс" Виктора Терещенко, Орденом Почета - руководителя Минского завода колесных тягачей Игоря Летова. Звание "Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь" присвоено гендиректору ОАО "Мостовдрев" Сергею Ососову и ряду других.

"Мы гордимся высокими достижениями ученых, врачей, педагогов в научно-исследовательской и практической работе, результатами важной для государства миссии органов социальной защиты. Восхищаемся творческими успехами деятелей культуры и искусства, достойными выступлениями и громкими победами отечественных спортсменов", - заявил Лукашенко. Он вручил орден Отечества III степени руководителю научно-производственного объединения порошковой металлургии Александру Ильющенко и ректору экономического университета Владимиру Шимову.

Орденом Почета награждены главный врач клинического медицинского центра Управления делами президента Ирина Абельская, директор витебской гимназии №8 Раиса Грабовская. Глава государства также присвоил почетные звания артистам, деятелям искусств, культуры и науки, работникам образования и социальной защиты, спортсменам и тренерам.

Среди участников церемонии были и представители силовых структур, которые, по словам Лукашенко, "обеспечивают мир и безопасность в стране". Он вручил Орден "За личное мужество" начальнику Минского аэроклуба Николаю Мочанскому, который, совершая полет, сумел посадить горящий вертолет. Ордена Почета был удостоен председатель общественной организации офицеров инженерных войск Павел Гутенко. "Убежден, что эти награды вдохновят вас на очередные свершения, откроют перспективы дальнейшего профессионального роста, предоставят новые возможности для творческой реализации", - подчеркнул глава государства.

Президент тепло поздравил присутствующих и всех жителей страны с наступающим Новым годом и пожелал, чтобы он был таким же плодотворным и богатым на добрые дела.