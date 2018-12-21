22 -23 декабря в Москве и 25-26-го в Санкт-Петербурге в бутиках легендарной бельевой марки La Perla пройдет выставка-рестроспектива, которая расскажет много интересного об истории итальянского Дома. Как выглядело актуальное белье сорок с лишним лет назад? Что вкладывали в понятие «революционное кружево» в 1990-х годах? Во что вылилось сотрудничество бренда с великим провокатором Жаном-Полем Готье и многое, многое другое. В бутиках можно будет увидеть 24 винтажных изделия, в том числе, работы основательницы бренда, Ады Мазотти; созданное в 1990-х боди из кружева Leavers, которое впервые предлагалось носить в качестве верхней одежды, а также модели из юбилейной коллекции 2004 года из эксклюзивного кружева Шантийи, специально созданного на ткацких станках XIX века.