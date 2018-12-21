"Вечные" Т-55 продолжают нести службу в армии Монголии

Т-55 на учениях в Монголии. Фото: https://t.co/9coVk4qVAM. pic.twitter.com/diQzy3OnYc— Komandante (@KomandanteS17) 21 декабря 2018 г.
В армию Монголии "пятьдесятпятые" попали в начале 60-х гг., и на то время они считались достаточно современными. Более мощные Т-62 тогда только осваивались в войсках, а разработка танка нового поколения - Т-64 лишь начиналась.
Машина вооружена 100-мм нарезной пушкой со спаренным 7,62-мм пулеметом. Максимальная толщина брони -200 мм. Мощность двигателя - 580 л.с. Максимальная скорость -50 км/ч. Запас хода -500 км. Экипаж-4 человека.
Главным отличием Т-55 от более ранних машин являлось оборудование его средствами противоатомной защиты. В те годы это было очень актуально. Дело в том, что в 60-е стремительно ухудшались советско-китайские отношения. Чтобы на равных разговаривать с СССР, да и с другими великими державами, в КНР активно работали над созданием своего ядерного оружия. В результате в 1964-м году была взорвана первая китайская атомная бомба, после чего началось поступление новых средств поражения в войска. Наличие танков, приспособленных к ведению боя в условиях ядерной войны, существенно укрепляло обороноспособность МНР.
Долгие годы Т-55 были основой монгольских сухопутных войск. Несколько лет назад благодаря поставкам Т-72 из России произошло обновление танкового парка страны. Однако полностью отказываться от легендарных танков военные соседнего государства пока не собираются.