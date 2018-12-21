Закон Воронежской области от 20 декабря 2018 года № 165-ОЗ "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят областной Думой 17 декабря 2018 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 104 817 127,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 27 806 871,8 тыс. рублей, из них:

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 27 127 876,0 тыс. рублей, в том числе:

дотации - 8 689 002,7 тыс. рублей, субсидии - 10 016 376,0 тыс. рублей, субвенции - 5 428 379,2 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение - 2 994 118,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 107 106 811,5 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит областного бюджета в сумме 2 289 683,7 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону Воронежской области.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год и на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета:

- на 2020 год в сумме 99 143 572,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 18 975 153,9 тыс. рублей, из них:

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 18 604 777,6 тыс, рублей, в том числе: дотации - 3 608 600,2 тыс. рублей; субсидии - 6 548 497,3 тыс. рублей, субвенции - 5 747 729,8 тыс, рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение -2 699 950,3 тыс. рублей;

- на 2021 год в сумме 101 252 106,9 тыс, рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 16 179 910,9 тыс, рублей, из них:

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 16 164 550,9 тыс, рублей, в том числе: дотации - 3 364 328,1 тыс, рублей; субсидии - 5 232 179,4 тыс, рублей, субвенции - 5 809 526,6 тыс, рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение - 1 758 516,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме 101 550 085,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме - 2 164 968,6 тыс, рублей, и на 2021 год в сумме 101 929 661,0 тыс, рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 457 471,9 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит областного бюджета на 2020 год в сумме 2 406 512,8 тыс, рублей, прогнозируемый дефицит областного бюджета на 2021 год в сумме 677 554,1 тыс. рублей.

Статья 2. Поступление доходов областного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Утвердить поступление доходов областного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону Воронежской области.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы отчислений от налогов, сборов и неналоговых доходов в областной бюджет, бюджеты муниципальных образований и бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону Воронежской области.

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований Воронежской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению 4 к настоящему Закону Воронежской области.

Перечисленные уполномоченным территориальным органом Федерального казначейства на счет Управления Федерального казначейства по Воронежской области доходы от уплаты указанных акцизов распределяются Управлением Федерального казначейства по Воронежской области

между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований Воронежской области с учетом установленных настоящим пунктом дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты.

Размеры дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты Воронежской области устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

З. Установить, что доходы от единого сельскохозяйственного налога (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) зачисляются по нормативу 30 процентов в бюджеты поселений, по нормативу 60 процентов - в бюджеты муниципальных районов, по нормативу 90 процентов - в бюджеты городских округов.

4. Установить, что доходы от продажи земельных участков, расположенных в границах городских округов и находящихся в федеральной собственности, осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано исполнительным органам государственной власти Воронежской области, от передачи их в аренду, от продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков по нормативу 50 процентов зачисляются в областной бюджет и по нормативу 50 процентов - в бюджеты городских округов.

Установить, что доходы от продажи земельны участков, расположенных в границах поселений и находящихся в федеральной собственности, осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано исполнительным органам государственной власти Воронежской области, от передачи их в аренду, от продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков по нормативу 50 процентов зачисляются в областной бюджет и по нормативу 50 процентов - в бюджеты поселений.

Установить, что доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с находящимися под этими объектами земельными участками, которые расположены в границах городских округов, находящихся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано исполнительным органам государственной власти Воронежской области по нормативу 50 процентов зачисляются в областной бюджет и по нормативу 50 процентов - в бюджеты городских округов.

Установить, что доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с находящимися под этими объектами земельными участками, которые расположены в границах поселений, находящихся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано исполнительным органам государственной власти Воронежской области, по нормативу 50 процентов зачисляются в областной бюджет и по нормативу 50 процентов - в бюджеты поселений.

Установить, что плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находящихся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано исполнительным органам государственной власти Воронежской области, по нормативу 50 процентов зачисляются в областной бюджет и по нормативу 50 процентов - в бюджеты городских округов.

Установить, что плата по соглашениям о6 установлении сервитута, заключенным исполнительными органами государственной власти Воронежской области, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находящихся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано исполнительным органам государственной власти Воронежской области, по нормативу 50 процентов зачисляются в областной бюджет и по нормативу 50 процентов - в бюджеты городских округов.

Установить, что плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельны участков, которые расположены в границах городских, сельских поселений, находящихся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано исполнительным органам государственной власти Воронежской области, по нормативу 50 процентов зачисляются в областной бюджет и по нормативу 50 процентов - в бюджеты городских, сельских поселений.

Установить, что плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских, сельских поселений, находящихся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано исполнительным органам государственной власти Воронежской области, по нормативу 50 процентов зачисляются в областной бюджет и по нормативу 50 процентов - в бюджеты городских, сельских поселений.

Статья 4. Главные администраторы доходов областного бюджета и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета - органов государственной власти Российской Федерации - согласно приложению 5 к настоящему Закону Воронежской области.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета и бюджетов муниципальных образований - органов государственной власти Воронежской области - согласно приложению 6 к настоящему Закону Воронежской области.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов федерального бюджета - органов государственной власти Воронежской области - согласно приложению 7 к настоящему Закону Воронежской области.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 8 к настоящему Закону Воронежской области.

Статья 5. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону Воронежской области.

2. цтвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Воронежской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону Воронежской области.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Воронежской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону Воронежской области.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Воронежской области на 2019 год в сумме 10 747 639,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 10 347 065,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 10 646 655,7 тыс. рублей с распределением согласно приложению 12 к настоящему Закону Воронежской области.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2019 год в сумме 28 937 916,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 25 460 596,4 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 25 168 556,7 тыс. рублей согласно приложению 13 к настоящему Закону Воронежской области.

6. Утвердить общий объем средств резервного фонда правительства Воронежской области на 2019 год в сумме 536 500,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 537 500,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 537 500,0 тыс. рублей. Использование средств резервного фонда правительства Воронежской области осуществляется в порядке, установленном правительством Воронежской области.

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Воронежской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в размере прогнозируемого объема установленных действующим законодательством источников формирования дорожного фонда Воронежской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону Воронежской области.

Использование средств дорожного фонда Воронежской области осуществляется в порядке, установленном правительством Воронежской области.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов бюджетов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Воронежской области и субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в рамках областной адресной инвестиционной программы на 2019 год согласно приложению 15 к настоящему Закону Воронежской области и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону Воронежской области.

Распределение субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности между муниципальными образованиями осуществляется в порядке, установленном правительством Воронежской области.

9. Установить, что средства областного бюджета, полученные от возврата бюджетных кредитов; предоставленных муниципальным образованиям в 2015 - 2017 годах в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 13 Закона Воронежской области от 11 декабря 2014 года № 171-ОЗ "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", пунктом 4 части 1 статьи 12 Закона Воронежской области от 17 декабря 2015 года № 200-ОЗ "Об областном бюджете на 2016 год", пунктом 3 части 1 статьи 13 Закона Воронежской области от 23 декабря 2016 года № 182-ОЗ "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", реструктурированнык в 2017 году в соответствии со статьей 15 Закона Воронежской области от 23 декабря 2016 года № 182-ОЗ "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" и реструктурированньх в 2018 году в соответствии со статьей 16 Закона Воронежской области от 12 декабря 2017 года № 187-ОЗ "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", направляются на финансирование расходов областного бюджета.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности государственных органов Воронежской области и областных государственных казенных учреждений

1. Правительство Воронежской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности государственных гражданских служащих Воронежской области, а также работников государственных казенных учреждений Воронежской области.

2. Установить с 1 января 2019 года размер индексации компенсационной выплаты, предусмотренной подпунктом 4 пункта 2 статьи 20 Закона Воронежской области от 30 мая 2005 года № 29-ОЗ "О государственной гражданской службе Воронежской области", - 1,043.

3. Заключение и оплата органами государственной власти Воронежской области, государственными органами Воронежской области и казенными учреждениями Воронежской области договоров (соглашений, государственных контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, осуществляется в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с кодами классификации расходов областного бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

4. Вытекающие из договоров (соглашений, государственных контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, обязательства, принятые органами государственной власти Воронежской области, государственными органами Воронежской области и казенными учреждениями Воронежской области сверх доведенных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств областного бюджета.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере образования

1. Установить с 1 февраля 2019 года размер индексации опекунского пособия, предусмотренного Законом Воронежской области от 22 декабря 2005 года № 83-ОЗ "О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание подопечных детей в семьях опекунов (попечителей)", - 1,034.

2. Установить с 1 февраля 2019 года размер индексации ежемесячной денежной выплаты на содержание ребенка, переданного в приемную семью, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, предусмотренной Законом Воронежской области от 27 октября 2006 года № 93-ОЗ "О приемной семье в Воронежской области", - 1,034.

3. Установить с 1 февраля 2019 года размер индексации ежемесячной денежной выплаты на содержание ребенка, переданного в семью на патронатное воспитание, а также на вознаграждение, выплачиваемое патронатному воспитателю, предусмотренной Законом Воронежской области от 29 декабря 2010 года № 155-ОЗ "О патронатном воспитании в Воронежской области", - 1,034.

4. Установить с 1 февраля 2019 года размер индексации ежемесячной денежной выплаты на содержание в семье каждого усыновленного ребенка до достижения им возраста 18 лет, а также единовременной денежной выплаты при устройстве в семью, предусмотренной Законом Воронежской области от 26 апреля 2013 года № 47-ОЗ "О размере и порядке назначения ежемесячной денежной выплаты на содержание детей при их усыновлении (удочерении) и единовременной денежной выплаты при устройстве в семью", - 1,034.

5. Установить с 1 февраля 2019 года размер индексации единовременной денежной выплаты при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренной Законом Воронежской области от 11.03.2013 № 12-ОЗ "О единовременной денежной выплате при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей",- 1,034.

Статья 8. Особенности установления отдельных расходных обязательств Воронежской области и использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения

1. Установить с 1 февраля 2019 года размер индексации ежемесячных денежных выплат и единовременных пособий, предусмотренных абзацем первым части 1 статьи 19, абзацем первым пункта 2 части 1 статьи 23, абзацем первым пункта 4 части 1 статьи 24, абзацем первым пункта 4 части 1 статьи 27, абзацем первым пункта 8 части 1 статьи 37, абзацем первым части 1 статьи 41, пунктом 4 части 1, абзацем первым пункта 1 и абзацем первым пункта 2 части 2 статьи 46, абзацем первым части 2 статьи 55, частью 1 статьи 76, абзацем первым статьи 97.7, частью 1 статьи 97.10 Закона Воронежской области от 14 ноября 2008 года № 103-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области", - 1,034.

2. Установить с 1 февраля 2019 года размер индексации социального пособия на погребение, предусмотренного частью 2 статьи 3 Закона Воронежской области от 26 мая 2009 года № 46-ОЗ "О социальном пособии на погребение и расходах, возмещаемых специализированным службам по вопросам похоронного дела в Воронежской области", - 1,034.

3. Установить с 1 февраля 2019 года размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения, причитающегося лицу, оказывающему социальные услуги, предусмотренного частью 1 статьи 5 Закона Воронежской области от 6 октября 2011 года № 135-ОЗ "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Воронежской области", - 1,034.

4. Установить, что в 2019 году размер регионального материнского капитала, предусмотренного Законом Воронежской области от 14 ноября 2008 года № 103-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области", составляет 116 868 рублей.

5. Установить размер индексации выплат, пособий и компенсаций в соответствии со статьей 2 Закона Воронежской области от 18 декабря 2015 года № 213-ОЗ "О приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Воронежской области", - 1,058.

Статья 9. Установление областного норматива финансирования расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях

Утвердить в соответствии с положением пункта 2 части 1 статьи 6 Закона Воронежской области от 3 июня 2013 года № 84-ОЗ "О регулировании отдельных отношений в сфере образования на территории Воронежской области" нормативы финансирования расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях на одного воспитанника в год на 2019 год согласно приложению 17 к настоящему Закону Воронежской области.

Статья 10. Установление областного норматива финансирования расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Утвердить в соответствии с положением пункта 2 части 1 статьи 6 Закона Воронежской области от 3 июня 2013 года № 84-ОЗ "О регулировании отдельных отношений в сфере образования на территории Воронежской области" нормативы финансирования расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на 2019 год согласно приложению 18 к настоящему Закону Воронежской области.

Статья 11. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения

Утвердить общий объем страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из областного бюджета Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на 2019 год в сумме 9 136 598,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 9 487 736,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 9 863 287,7 тыс. рублей.

Статья 12. Межбюджетные трансферты местным бюджетам

1. Утвердить:

1) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2019 год в сумме 123 190,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 127 866,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 132 986,0 тыс. рублей.

Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа), сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения, применяемый для определения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, на 2019 год в размере 105,88 рубля, на 2020 год в размере 109,90 рубля, на 2021 год в размере 114,30 рубля;

2) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2019 год в сумме 1 595 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 129 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 129 000,0 тыс. рублей.

Установить критерий выравнивания (минимальный уровень) расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), применяемый для определения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2019 год в размере 0,793, на 2020 год в размере 0,793, на 2021 год в размере 0,793;

3) объем дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Воронежской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2019 год в сумме 400 416,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 415 632,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 432 257,0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем субвенций бюджетам муниципальных образований Воронежской области:

1) в рамках государственной программы Воронежской области "Развитие образования":

- единой субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области для осуществления отдельных государственных полномочий Воронежской области по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на 2019 год в сумме 81 130,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 83 120,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 83 170,0 тыс. рублей;

- единой субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области для осуществления отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки семьям, взявшим на воспитание детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, на 2019 год в сумме 555 322,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 497 377,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 510 421,7 тыс. рублей;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования на 2019 год в сумме 4 314 896,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4 551 272,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4 814 869,5 тыс. рублей;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях на 2019 год в сумме 10 737 090,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 11 422 609,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 12 060 400,2 тыс. рублей;

- на компенсацию, выплачиваемую родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на 2019 год в сумме 26 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 26 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 26 000,0 тыс. рублей;

- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, на 2019 год в сумме 19 018,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 17 611,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 16 627,0 тыс. рублей;

2) в рамках государственной программы Воронежской области "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка":

- на осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных на 2019 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 5 017,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5 017,3 тыс. рублей;

3) в рамках государственной программы Воронежской области "Управление государственными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воронежской области":

- на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств областного бюджета на 2019 год в сумме 204 094,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 211 844,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 220 325,0 тыс. рублей;

- на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов на 2019 год в сумме 12 911,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 13 299,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 13 330,0 тыс. рублей;

- на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2019 год в сумме 45 738,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 45 738,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 47 216,2 тыс. рублей;

4) в рамках государственной программы Воронежской области "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления" на создание и организацию деятельности административных комиссий на 2019 год в сумме 14 170,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 14 661,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 14 661,0 тыс. рублей;

5) в рамках непрограммных расходов органов власти Воронежской области на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2019 год в сумме 302,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 315,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 330,6 тыс. рублей.

3. Утвердить объем субсидий бюджетам муниципальных образований Воронежской области, распределение которых между муниципальными образованиями и их предоставление осуществляется в порядке, установленном правительством Воронежской области:

1) в рамках государственной программы Воронежской области "Развитие образования":

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом на 2019 год в сумме 15 801,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 8 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 8 000,0 тыс. рублей, из них:

за счет средств областного бюджета на 2019 год в сумме 2 370,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 8 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 8 000,0 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета на 2019 год в сумме 13 430,8 тыс. рублей;

- на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях на 2019 год в сумме 42 925,6 тыс. рублей, из них:

за счет средств областного бюджета на 2019 год в сумме 858,5 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета на 2019 год в сумме 42 067,1 тыс. рублей;

- на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков на 2019 год в сумме 101 046,4 тыс. рублей, из них:

за счет средств областного бюджета на 2019 год в сумме 2 021,0 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета на 2019 год в сумме 99 025,4 тыс. рублей;

- на мероприятия по развитию сети общеобразовательных организаций Воронежской области на 2019 год в сумме 103 680,5 тыс. рублей;

- на материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций на 2019 год в сумме 3 900,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3 900,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 900,0 тыс. рублей;

- на обеспечение учащихся общеобразовательных организациях молочной продукцией на 2019 год в сумме 86 777,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 90 075,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 93 678,2 тыс. рублей;

- на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2019 год в сумме 93 003,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 73 401,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 73 645,0 тыс. рублей;

2) в рамках государственной программы Воронежской области "Социальная поддержка граждан":

- на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере организации отдыха детей в каникулярное время на 2019 год в сумме 83 171,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 86 331,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 89 784,0 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций на 2019 год в сумме 14 500,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2 947,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 947,0 тыс. рублей;

3) в рамках государственной программы Воронежской области "Доступная среда":

- на обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха на 2019 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

- на адаптацию приоритетных спортивных объектов, востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха на 2019 год в сумме 830,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 830,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 830,0 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по адаптации зданий приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг на 2019 год в сумме 681,0 тыс. рублей на 2020 год в сумме 1 362,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 828,0 тыс. рублей;

- на оснащение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах на 2019 год в сумме 266,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 144,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 340,0 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по оснащению кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием на 2020 год в сумме 200,0 тыс. рублей;

- на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования на 2019 год в сумме 7 449,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 117,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 117,4 тыс. рублей;

4) в рамках государственной программы Воронежской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области":

- на обеспечение жильем молодых семей на 2019 год в сумме 279 306,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 150 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 150 000,0 тыс. рублей, из них:

за счет средств областного бюджета на 2019 год в сумме 150 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 150 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 150 000,0 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета на 2019 год в сумме 129 306,1 тыс. рублей;

- на осуществление мероприятий по развитию градостроительной деятельности утвердить объем субсидий на 2019 год в сумме 61 683,8 тыс. рублей, на 2020 год 10 900,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5 751,0 тыс. рублей;

5) в рамках государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и туризма":

- на укрепление материально-технической базы и развитие муниципальных объектов культуры на 2019 год в сумме 2 800,0 тыс. рублей;

- на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек на 2019 год в сумме 11 334,2 тыс. рублей, из них:

за счет средств областного бюджета на 2019 год в сумме 1 700,2 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета на 2019 год в сумме 9 634,0 тыс. рублей;

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2019 год в сумме 40 716,4 тыс. рублей, из них:

за счет средств областного бюджета на 2019 год в сумме 6 107,5 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета на 2019 год в сумме 34 608,9 тыс. рублей;

- на поддержку отрасли культуры на 2019 год в сумме 5 654,5 тыс. рублей, из них:

за счет средств областного бюджета на 2019 год в сумме 848,4 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета на 2019 год в сумме 4 806,1 тыс. рублей;

- на государственную поддержку отрасли культуры на 2019 год в сумме 50 531,2 тыс. рублей, из них:

за счет средств областного бюджета на 2019 год в сумме 5 479,7 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета на 2019 год в сумме 45 051,5 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на 2019 год в сумме 1 177,0 тыс. рублей, из них:

за счет средств областного бюджета на 2019 год в сумме 177,0 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета на 2019 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

- на мероприятия по созданию модельных муниципальных библиотек на 2019 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей;

6) в рамках государственной программы Воронежской области "Охрана окружающей среды и природные ресурсы":

- на создание мусоросортировочных комплексов межмуниципальных отходоперерабатывающих кластеров, находящихся в муниципальной собственности (без учета областной адресной инвестиционной программы): на 2019 год в сумме 93 366,0 тыс. рублей, из них:

за счет средств областного бюджета на 2019 год в сумме 14 005,0 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета на 2019 год в сумме 79 361,0 тыс. рублей;

- на проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности (без учета областной адресной инвестиционной программы), на 2019 год в сумме 32 463,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 837,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 43 162,6 тыс. рублей, из них:

за счет средств областного бюджета на 2019 год в сумме 4 869,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 125,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 6 474,4 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета на 2019 год в сумме 27 593,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 711,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 36 688,2 тыс. рублей;

7) в рамках государственной программы Воронежской области "Развитие транспортной системы":

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2019 год в сумме 1 235 427,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 242 976,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 317 554,6 тыс. рублей;

- на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, на 2019 год в сумме 284 585,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 337 181,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 346 132,7 тыс. рублей;

- на развитие улично-дорожной сети административного центра Воронежской области городского округа город Воронеж, на 2019 год в сумме 1 373 722,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 374 233,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 382 478,0 тыс. рублей;

- на реализацию программы дорожной деятельности Воронежской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2019 год в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей, из них:

за счет средств областного бюджета на 2019 год в сумме 500 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 500 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 500 000,0 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета на 2019 год в сумме 500 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 500 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 500 000,0 тыс. рублей;

8) в рамках государственной программы Воронежской области "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка":

- на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе, на 2019 год в сумме 63 841,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 82 072,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 47 090,6 тыс. рублей, из них:

за счет средств областного бюджета на 2019 год в сумме 20 324,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 20 500,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 20 859,1 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета на 2019 год в сумме 43 517,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 61 572,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 26 231,5 тыс. рублей;

- на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, на 2019 год в сумме 1 175,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 008,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 359,0 тыс. рублей, из них:

за счет средств областного бюджета на 2019 год в сумме 535,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 359,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 359,0 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета на 2019 год в сумме 640,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 649,8 тыс. рублей;

- на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, ведущих к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, на 2019 год в сумме 251 911,6 тыс. рублей, из них:

за счет средств областного бюджета на 2019 год в сумме 46 938,3 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета на 2019 год в сумме 204 973,3 тыс. рублей;

9) в рамках государственной программы Воронежской области "Энергоэффективность и развитие энергетики":

- на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере обеспечения уличного освещения, на 2019 год в сумме 88 418,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 42 918,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 46 794,9 тыс. рублей;

- на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере модернизации уличного освещения, на 2019 год в сумме 54 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 54 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 54 000,0 тыс. рублей;

10) в рамках государственной программы Воронежской области "Управление государственными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воронежской области" на предоставление финансовой поддержки поселениям на 2019 год в сумме 377 091,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 391 420,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 407 077,0 тыс. рублей;

11) в рамках государственной программы Воронежской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области":

- на софинансирование расходов муниципальных образований на приобретение коммунальной специализированной техники на 2019 год в сумме 8 910,9 тыс. рублей;

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, на 2019 год в сумме 296 000,0 тыс. рублей;

- на обеспечение мероприятий по расселению из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 год в сумме 3 937,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4 493,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5 049,3 тыс. рублей;

12) в рамках государственной программы Воронежской области "Развитие предпринимательства и торговли" на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства на 2019 год в сумме 19 986,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3 052,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 11 244,6 тыс. рублей, из них:

за счет средств областного бюджета на 2019 год в сумме 399,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 61,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 224,9 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета на 2019 год в сумме 19 586,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2 991,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 11 019,7 тыс. рублей;

13) в рамках государственной программы Воронежской области "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления":

- на софинансирование расходов муниципальных образований на благоустройство территорий муниципальных образований на 2019 год в сумме 189 118,1 тыс. рублей;

- на софинансирование расходов муниципальных образований на обустройство территорий муниципальных образований на 2020 год в сумме 26 902,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 26 902,9 тыс. рублей;

- на подготовку и проведение празднования памятных дат муниципальных образований Воронежской области на 2019 год в сумме 385,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 843,2 тыс. рублей;

- на реализацию проектов по поддержке местных инициатив на территории муниципальных образований Воронежской области на 2019 год в сумме 120 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 60 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 60 000,0 тыс. рублей;

14) в рамках государственной программы Воронежской области "Формирование современной городской среды Воронежской области на 2018 - 2023 годы" на осуществление мероприятий по формированию современной городской среды на 2019 год в сумме 827 982,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 86 676,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 13 939,9 тыс. рублей.

4. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, распределение которых между муниципальными образованиями и их предоставление осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами губернатора и (или) правительства Воронежской области:

1) в рамках государственной программы Воронежской области "Развитие образования":

- на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, на 2019 год в сумме 500,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 500,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 500,0 тыс. рублей;

- на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании, на 2019 год в сумме 4 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4 000,0 тыс. рублей;

- на формирование организационно-методического обеспечения и создание архитектурно-доступной пространственно-развивающей образовательной среды для организации специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на 2019 год в сумме 15 200,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 11 200,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 11 200,0 тыс. рублей;

2) в рамках государственной программы Воронежской области "Содействие занятости населения Воронежской области":

- на организацию проведения оплачиваемых общественных работ на 2019 год в сумме 3 948,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3 948,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 948,0 тыс. рублей;

3) в рамках государственной программы Воронежской области "Развитие физической культуры и спорта" на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, на 2019 год в сумме 71 600,0 тыс. рублей, из них:

за счет средств областного бюджета на 2019 год в сумме 3 580,0 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета на 2019 год в сумме 68 020,0 тыс. рублей;

4) в рамках государственной программы Воронежской области "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" на поощрение муниципальных районов и городских округов по итогам ежегодного экономического соревнования в агропромышленном комплексе Воронежской области на 2019 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей, в 2021 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

5) в рамках государственной программы Воронежской области "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления":

- на поощрение победителей конкурса "Самое красивое село Воронежской области" на 2019 год в сумме 1 900,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 900,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 900,0 тыс. рублей;

- на поощрение муниципальных образований Воронежской области за достижение наилучших значений региональных показателей эффективности развития муниципальных образований Воронежской области на 2019 год в сумме 58 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 58 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 58 000,0 тыс. рублей;

- на поощрение муниципальных образований Воронежской области за наращивание налогового (экономического) потенциала на 2019 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей;

- на поощрение муниципальных образований - победителей конкурса "Лучшее муниципальное образование Воронежской области" на 2019 год в сумме 15 095,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 15 095,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 15 095,0 тыс. рублей;

- на поощрение поселений Воронежской области по результатам оценки эффективности развития на 2019 год в сумме 8 000,0 тыс. рублей.

5. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону Воронежской области.

6. Утвердить:

Методику распределения субвенции бюджетам поселений Воронежской области на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону Воронежской области.

Методику распределения субвенции бюджетам муниципальных образований Воронежской области на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону Воронежской области.

Методику распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области на организацию проведения оплачиваемых общественных работ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 22 к настоящему Закону Воронежской области.

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области на организацию проведения оплачиваемых общественных работ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону Воронежской области.

7. Предоставление из областного бюджета в местные бюджеты межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, согласно перечню утверждаемому правительством Воронежской области, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

8. Управление Федерального казначейства по Воронежской области вправе осуществлять в 2019 году на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета в соответствии с настоящим законом Воронежской области полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета Воронежской области в местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 13. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам в 2019 году

1. Установить, что в 2019 году бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета, в сумме до 300 000,0 тыс. рублей на срок в пределах финансового года.

Бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, на срок до одного года.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых.

3. Установить на 2019 год следующий порядок предоставления бюджетных кредитов муниципальным образованиям:

1) решение о предоставлении бюджетных кредитов муниципальным образованиям для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в том числе о сроках, на которые они предоставляются, принимается исполнительным органом государственной власти Воронежской области в сфере финансов;

2) для получения бюджетного кредита администрация муниципального образования, претендующая на его получение, обязана предоставить в исполнительный орган государственной власти Воронежской области в сфере финансов комплект документов, предусмотренный в Правилах предоставления (использования, возврата) бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований, утвержденных правительством Воронежской области;

3) условия предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов устанавливаются Правилами предоставления (использования, возврата) бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований, утвержденными правительством Воронежской области.

4. Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям без предоставления ими обеспечения исполнения своего обязательства по возврату кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением).

5. Бюджетный кредит не предоставляется бюджету муниципального образования, имеющему просроченную задолженность по бюджетным кредитам, полученным ранее из областного бюджета.

6. Бюджетные кредиты используются на цель, предусмотренную частью 1 настоящей статьи, их возврат осуществляется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и условиями соглашения.

Статья 14. Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, а также некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями

1. Установить, что в 2019 году за счет средств областного бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями:

1) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам);

2) на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования;

3) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 10 лет;

4) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), в том числе:

- на развитие элитного семеноводства;

- на возмещение части затрат на производство семян;

- на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями;

- на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей;

- на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства;

- на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства;

- на повышение продуктивности в молочном скотоводстве;

- на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья овец и коз;

- на поддержку рыбоводства;

- на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления;

- на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления;

- на развитие мясного скотоводства;

- на возмещение части затрат на приобретение тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования для агропромышленного комплекса, произведенных на территории Воронежской области;

- на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;

- на возмещение части затрат на агролесомелиоративные мероприятия - реконструкцию или создание защитных лесных насаждений;

- на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию плодохранилищ, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидий;

- на развитие семеноводства сахарной свеклы отечественной селекции;

- на поддержку племенного животноводства;

- на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных;

5) в виде грантов начинающим фермерам на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств;

6) в виде грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств;

7) предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса:

- на возмещение части затрат на приобретение высокотехнологичных машин, оборудования и специализированного транспорта;

- на строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий сахарной, хлебопекарной, масложировой, кондитерской отраслей и предприятий по переработке и хранению зерна;

- на создание новых производств по глубокой переработке продукции растениеводства;

- на строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий мясной и молочной отраслей;

- на создание новых производств по глубокой переработке продукции животноводства;

8) на возмещение части затрат за приобретенное поголовье сельскохозяйственных животных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство;

9) сельскохозяйственным товаропроизводителям и другим организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на развитие свеклосахарной отрасли;

10) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и крестьянских (фермерских) хозяйств) на возмещение части затрат по выполнению мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней;

11) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и российским организациям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов, в том числе:

- тепличных комплексов, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии;

- животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии;

- селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии;

- картофелехранилищ и овощехранилищ, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии;

12) российским организациям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание оптово-распределительных центров, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии;

13) в виде грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы;

14) организациям, реализующим инвестиционные проекты в рамках государственной программы Воронежской области "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", в том числе:

- субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по развитию экспорта несырьевых неэнергетических товаров;

- на поддержку деятельности производителей российской промышленной продукции (за исключением производителей федерального значения), направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции;

- на модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей промышленных предприятий, направленных на создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в том числе в соответствии с утвержденными отраслевыми планами импортозамещения;

15) организациям, реализующим особо значимые инвестиционные проекты, в рамках Закона Воронежской области от 7 июля 2006 года № 67-ОЗ "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области";

16) организациям автомобильного и железнодорожного транспорта, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров, на возмещение недополученных доходов при перевозке автомобильным и железнодорожным транспортом пригородного сообщения отдельных категорий граждан;

17) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, на компенсацию части потерь в доходах вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования;

18) организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров:

- на компенсацию части потерь в доходах вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении;

- на компенсацию части потерь в доходах в связи с принятием решения об установлении льгот на проезд по территории Воронежской области учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций старше 7 лет и студентов, предусмотренных Законом Воронежской области от 14 ноября 2008 года № 103-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области";

19) организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства в соответствии с государственной программой Воронежской области "Развитие предпринимательства и торговли", в том числе:

- на имущественный взнос для обеспечения деятельности автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежской области";

- на имущественный взнос для обеспечения деятельности автономной некоммерческой организации "Центр поддержки предпринимательства Воронежской области";

- Гарантийному фонду Воронежской области в целях пополнения активов для увеличения общего объема поручительств, предоставляемых по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- на формирование (пополнение) фондов микрофинансовых организаций;

20) субъектам инновационной деятельности в соответствии с государственной программой Воронежской области "Экономическое развитие и инновационная экономика", в том числе:

- на поддержку малых инновационных предприятий, созданных образовательными организациями высшего образования и осуществляющих деятельность по практическому применению (внедрению) результатов интеллектуальной деятельности;

- на поддержку системообразующих инновационных проектов;

21) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, в рамках государственной программы Воронежской области "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" на создание и (или) обеспечение деятельности региональных центров инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства;

22) субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с государственной программой Воронежской области "Развитие предпринимательства и торговли", осуществляющим деятельность в сфере производства, на компенсацию части затрат, связанных с увеличением производства продукции, объем заказов на которую превышает производственные мощности;

23) на возмещение расходов специализированным организациям (службам) по вопросам похоронного дела, предоставляющим услуги по погребению;

24) социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов), в том числе гранты в форме субсидий;

25) на поддержку Воронежского областного отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" в целях обеспечения деятельности добровольных пожарных команд, направленной на решение социальных вопросов, связанных с участием в профилактике и (или) тушении пожаров, спасении людей и имущества при пожаре, проведением аварийно-спасательных работ и оказанием первой помощи пострадавшим, а также в целях организации и проведения смотра-конкурса среди добровольных пожарных команд (дружин) местных гарнизонов пожарной охраны Воронежской области в соответствии с уставными целями организации;

26) на обеспечение деятельности Воронежского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

27) на обеспечение деятельности Воронежской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов";

28) на обеспечение деятельности Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих";

29) на обеспечение деятельности благотворительной некоммерческой организации "Воронежский областной Фонд помощи ветеранам физической культуры и спорта";

30) на поддержку автономной некоммерческой организации "Хоккейный клуб "Созвездие" в целях развития детского хоккея;

31) в виде грантов для развития материально-технической базы объектов сельского туризма;

32) в виде грантов некоммерческим организациям для реализации проектов по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма;

33) на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций Воронежской области "Воронежский Дом НКО";

34) автономной некоммерческой организации "Центр поддержки предпринимательства Воронежской области" для обеспечения деятельности по развитию туризма в Воронежской области в соответствии с государственной программой Воронежской области "Развитие культуры и туризма";

35) некоммерческой организации - Ассоциация "Совет муниципальных образований Воронежской области" на поддержку Ассоциации "Совет муниципальных образований Воронежской области" и поощрение проектов, реализуемых в рамках территориального общественного самоуправления в муниципальных образованиях Воронежской области, в рамках подпрограммы "Реализация государственной политики в сфере социально-экономического развития муниципальных образований" государственной программы Воронежской области "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления";

36) на обеспечение деятельности Воронежской региональной общественной организации "Центр содействия интересам граждан в жилищно-коммунальной сфере "Жилищный контроль";

37) на обеспечение деятельности Воронежского областного отделения общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд";

38) операторам подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, действующим в Воронежской области, на возмещение части затрат при реализации ими проектов расширения сети на территориях с малой плотностью населения и/или сложным рельефом;

39) акционерным обществам - телекомпаниям с участием Воронежской области на производство, выпуск и распространение программ телевидения;

40) редакциям областных, районных и городских газет, являющимся самостоятельными хозяйствующими субъектами, при условии, что учредителями данных средств массовой информации являются департамент связи и средств массовых коммуникаций Воронежской области и (или) органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области, на компенсацию части затрат на производство, выпуск и реализацию периодических изданий, книжной, газетной и печатной продукции;

41) индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, их филиалам, зарегистрированным на территории Воронежской области, осуществляющим свою деятельность в сфере розничного распространения периодической печатной продукции на компенсацию части затрат, связанных с организацией розничного распространения печатной продукции;

42) на имущественный взнос для обеспечения деятельности специализированной некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области";

43) частным дошкольным образовательным организациям, реализующим программы дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);

44) частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);

45) на частичную компенсацию затрат работодателей (организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц) на оплату труда инвалидов, предусмотренную государственной программой Воронежской области "Доступная среда";

46) работодателям на компенсацию затрат при организации сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве.

2. Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются в порядке, установленном правительством Воронежской области.

Статья 15. Особенности использования в 2019 году средств, получаемых отдельными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями из бюджета Воронежской области

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий бюджетным и автономным учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, подлежат перечислению на лицевые счета, открытые в исполнительном органе государственной власти Воронежской области в сфере финансов.

Операции по зачислению и списанию средств, отраженных на лицевых счетах, указанных в абзаце первом части 1 настоящей статьи, осуществляются в порядке, установленном исполнительным органом государственной власти Воронежской области в сфере финансов.

2. Положения части 1 настоящей статьи не распространяются на средства предоставляемые из областного бюджета:

1) специализированным организациям (службам) по вопросам похоронного дела, предоставляющим услуги по погребению;

2) социально ориентированным некоммерческим организациям;

3) в виде грантов;

4) на поддержку системообразующих инновационных проектов;

5) сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам (за исключением субсидий, предоставляемых на реализацию особо значимых инвестиционных проектов);

6) предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на приобретение высокотехнологичных машин, оборудования и специализированного транспорта;

7) юридическим лицам, к уставной деятельности которых относятся задачи:

- материально-технического, социально-бытового обеспечения губернатора Воронежской области, правительства Воронежской области, структурных подразделений правительства области;

- организации строительства и реконструкции жилых и нежилых помещений, а также объектов социально-бытового назначения, ремонта оборудования, транспортных средств, производственных зданий, оздоровительных учреждений и других объектов, находящихся в оперативном управлении управления делами Воронежской области;

- обслуживания автотранспортом лиц, замещающих государственные должности Воронежской области, включающего, в том числе, приобретение и ремонт автотранспорта, дорожной и иной техники;

8) в форме взноса в уставный капитал юридическим лицам, к уставной деятельности которых относится организация отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Воронежской области, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

9) на частичную компенсацию затрат работодателей (организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц) на оплату труда инвалидов, предусмотренную государственной программой Воронежской области "Доступная среда";

10) работодателям на компенсацию затрат при организации сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве.

Статья 16. Особенности списания и реструктуризации отдельных видов задолженности перед областным бюджетом

1. Установить, что исполнительный орган государственной власти Воронежской области в сфере финансов в 2019 году в соответствии с действующим законодательством уменьшает задолженность местных бюджетов перед областным бюджетом по централизованным кредитам и средствам областного бюджета, предоставленным местным бюджетам на возвратной основе, выданным в 1995 - 2001 годах, на сумму задолженности, не имеющей источников погашения, в следующих случаях:

в связи с завершением ликвидации предприятий и сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии с законодательством Российской Федерации по состоянию на 1 января 2019 года;

в случае отсутствия в Едином государственном реестре юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица или в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей;

в случае вступления в законную силу судебного акта, в соответствии с которым утрачивается возможность взыскания задолженности в связи с отказом в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности, истечением срока исковой давности, в том числе при наличии вступившего в законную силу определения суда об отказе в восстановлении пропущенного срока для подачи в суд заявления о взыскании задолженности.

2. Правительство Воронежской области вправе провести в 2019 году реструктуризацию долга муниципальных образований Воронежской области на условиях частичного списания (сокращения) суммы основного долга, предоставления отсрочки, рассрочки исполнения обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, по бюджетным кредитам, полученным в 2019 году для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов.

За пользование средствами областного бюджета взимается плата в размере 0,1 процента годовых, начисляемых на остаток реструктурированного долга.

Порядок реструктуризации денежных обязательств перед областным бюджетом устанавливается правительством Воронежской области.

Статья 17. Государственный внутренний долг Воронежской области, обслуживание государственного внутреннего долга Воронежской области, государственные внутренние заимствования Воронежской области

1. Установить предельный объем государственного долга Воронежской области на 2019 год в сумме 38 189 129,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 38 285 190,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 37 446 688,7 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Воронежской области на 1 января 2020 года в сумме 30 990 942,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Воронежской области на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме 31 272 908,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Воронежской области на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 30 075 698,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Воронежской области на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Воронежской области на 2019 год в сумме 1 853 922,0 тыс. рублей, в том числе:

- на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности по постановлению Правительства Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 292 "О дополнительных условиях и порядке проведения в 2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" в сумме 1 344,0 тыс. рублей;

- на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности по постановлению Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 "О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" в сумме 11 371,8 тыс. рублей.

Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Воронежской области на 2020 год в сумме 2 173 106,1 тыс. рублей, в том числе:

- на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности по постановлению Правительства Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 292 "О дополнительных условиях и порядке проведения в 2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" в сумме 1 344,0 тыс. рублей;

- на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности по постановлению Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 "О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" в сумме 10 721,4 тыс. рублей.

Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Воронежской области на 2021 год в сумме 2 173 106,1 тыс. рублей, в том числе:

- на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности по постановлению Правительства Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 292 "О дополнительных условиях и порядке проведения в 2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" в сумме 1 344,0 тыс. рублей;

- на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности по постановлению Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 "О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" в сумме 9 416,4 тыс. рублей".

4. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Воронежской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 24 к настоящему Закону Воронежской области.

Статья 18. Особенности исполнения областного бюджета в 2019 году

1. Установить, что остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года в объеме до 1 700 000,0 тыс. рублей могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

2. Установить, что остатки средств на счетах исполнительного органа государственной власти Воронежской области в сфере финансов, открытых в учреждении Центрального банка Российской Федерации, на которых отражаются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение областных казенных учреждений, операции со средствами бюджетных и автономных учреждений Воронежской области перечисляются исполнительным органом государственной власти Воронежской области в сфере финансов в бюджет Воронежской области с их возвратом не позднее последнего рабочего дня до завершения текущего финансового года на счета, с которых они были ранее перечислены, в порядке, установленном исполнительным органом государственной власти Воронежской области в сфере финансов.

3. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам за счет средств федерального бюджета в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в течение первых семи рабочих дней 2019 года.

Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам за счет средств областного бюджета в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в течение первых семи рабочих дней 2019 года.

В соответствии с решением главного администратора средств областного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, согласованным с исполнительным органом государственной власти Воронежской области в сфере финансов, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

Возврат не использованных по состоянию на 1 января 2019 года остатков межбюджетных трансфертов в областной бюджет осуществляется в порядке, установленном исполнительным органом государственной власти Воронежской области в сфере финансов.

Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2018 году бюджетным и автономным учреждениям Воронежской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат в установленном правительством Воронежской области порядке возврату в областной бюджет.

4. Операции со средствами в иностранной валюте осуществляются главными распорядителями средств областного бюджета на счетах, открытых им в кредитных организациях, в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

5. Установить, что факт уплаты обязательных платежей (в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации) государственными учреждениями, которым в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации открыт лицевой счет в исполнительном органе государственной власти Воронежской области в сфере финансов, подтверждается платежным поручением о переводе денежных средств с отметкой исполнительного органа государственной власти Воронежской области в сфере финансов.

6. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (в том числе добровольные пожертвования) казенным учреждениям Воронежской области, поступившие в областной бюджет в 2019 году сверх утвержденных настоящим Законом Воронежской области бюджетных ассигнований, а также не использованные на 1 января 2019 года остатки средств от данных поступлений направляются в 2019 году на увеличение расходов соответствующих казенных учреждений Воронежской области путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон Воронежской области.

7. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 59 Закона Воронежской области от 10 октября 2008 года № 81-ОЗ "О бюджетном процессе в Воронежской области", основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета, в том числе связанные с особенностями исполнения областного бюджета и (или) распределения бюджетных ассигнований, без внесения изменений в настоящий Закон Воронежской области:

1) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств федерального бюджета по согласованию с главным администратором бюджетных средств федерального бюджета;

2) изменение бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных законом о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;

4) перераспределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на конкурсной основе (грантов) юридическим и физическим лицам, государственным (муниципальным) учреждениям в области культуры, искусства, образования, науки и техники;

5) распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего Закона Воронежской области бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы", на реализацию решений губернатора Воронежской области и правительства Воронежской области, в том числе на реализацию национальных проектов.

Использование зарезервированных средств осуществляется в порядке, установленном правительством Воронежской области;

6) распределение средств на финансовое обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки Воронежской области, предусмотренных по подразделу "Мобилизационная подготовка экономики" раздела "Национальная оборона" классификации расходов бюджетов, а также в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки Воронежской области, в пределах предусмотренного настоящим Законом Воронежской области общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств;

7) увеличение бюджетных ассигнований главному распорядителю средств областного бюджета сверх утвержденных Законом Воронежской области об областном бюджете на сумму средств, поступивших в областной бюджет в 2019 году от проведения государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" и Законом Воронежской области от 27 июня 2007 года № 78-ОЗ "Об экологической экспертизе объектов регионального уровня";

8) перераспределение бюджетных ассигнований в целях софинансирования расходов бюджета на реализацию отдельных мероприятий (направлений расходов), капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, для исполнения которых предоставляются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в пределах предусмотренного настоящим Законом Воронежской области общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств;

9) перераспределение бюджетных ассигнований в целях достижения соответствующих результатов национальных (федеральных) проектов, в пределах предусмотренных настоящим Законом Воронежской области общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств;

10) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области (за исключением субвенций), при принятии решения о применении бюджетных мер принуждения в форме сокращения предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области (за исключением субвенций) на основании уведомлений органов государственного финансового контроля области о применении бюджетных мер принуждения.

Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона Воронежской области

Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев

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