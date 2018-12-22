Богатейшие бизнесмены мира потеряли в 2018 году полтриллиона долларов

Состояние 500 самых богатых людей мира по итогам этого года сократилось на 511 миллиардов долларов. Таковы предварительные подсчеты агентства Bloomberg. По их оценкам, потери российских бизнесменов оказались меньше, чем богачей из других стран.

Совокупно капитал 500 крупнейших бизнесменов составил к концу года 4,7 триллиона долларов. Для сравнения: в начале года он достигал рекордных 5,6 триллиона долларов, однако затем начать сокращаться из-за торговых войн между странами и опасений инвесторов о замедлении роста экономики. Годовое сокращение объема капитала учитывает стоимость активов, которыми владеет бизнесмен, в том числе акций компаний.

В списке Bloomberg присутствуют 25 богатейших российских бизнесменов, и их капитал незначительно снизился - до 255 миллиардов долларов, говорится в сообщении. Этот показатель лучше, чем в других регионах мира, так как на фоне падения цен на нефть, обострения геополитических отношений и ужесточения санкций периодически происходил рост рынков, указывает агентство.