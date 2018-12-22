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22.12.2018 11:35
Рубрика: В мире

Иран начал военные учения на фоне захода в Персидский залив авианосца США

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Сухопутные войска Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в субботу приступили к широкомасштабным учениям на фоне захода в Персидский залив американского атомного авианосца John C. Stennis.

Фото: AP/Efrem Lukatsky
ВМС Ирана ответили пуском ракет на вход авианосца США в Персидский залив

Как сообщило агентство Tasnim, в заключительной стадии маневров под кодовым названием "Великий пророк -12" принимают участие силы быстрого реагирования, боевые и разведывательные беспилотные летательные аппараты, подразделения радиоэлектронной разведки. В учениях также будут задействованы скоростной патрульный корабль "Зольфакар", транспортные и десантные вертолеты, в том числе боевые вертолеты "Кобра", оснащенные современными тепловыми камерами с лазерным дальномером.

Напомним, что накануне американский атомный авианосец John C. Stennis в сопровождении ракетного крейсера Mobile Bay, эсминцев Decatur и Mitscher и ударной атомной подводной лодки впервые за 8 месяцев зашел в Персидский залив. Основной целью маневров группы является демонстрация Ирану военной мощи США на фоне эскалации напряженности в отношениях двух стран.

Ранее американские журналисты, которые находятся на борту флагмана, сообщили, что корабли ВМС Ирана произвели ракетные пуски неподалеку от авианосной ударной группы ВМС США.

В мире Ближний Восток Иран
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