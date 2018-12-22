Лукашенко поздравил коллектив БЕЛТА с 100-летием агентства

Неисчерпаемого вдохновения, новых достижений и неизменных лидерских позиций в информационном пространстве пожелал Александр Лукашенко коллективу Белорусского телеграфного агентства по случаю его столетнего юбилея.

Пройдя большую жизненную школу вместе со страной, БЕЛТА стало мощной и авторитетной медиаструктурой, говорится в тесте поздравления, которое цитирует 22 декабря пресс-служба президента. Агентство, подчеркивается в документе, "является оперативным и достоверным источником новостей о событиях в Беларуси и мире и по праву входит в число ведущих отечественных СМИ".

Глава государства отметил, что сплоченная команда агентства объединяет высокопрофессиональных, талантливых и инициативных людей, преданных лучшим традициям белорусской журналистики. А бренд журналистского сообщества пользуется заслуженным уважением и доверием среди многочисленных зарубежных партнеров, совместно с которыми сегодня успешно реализуются яркие медиапроекты, осуществляется активный обмен передовыми технологиями.

Накануне, как уже сообщал "СОЮЗ", во Дворце Независимости белорусский лидер вручил государственные награды ряду сотрудников авторитетного информационного коллектива.