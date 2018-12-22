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22.12.2018 14:26
Рубрика: Спорт

Медведева чисто выполнила произвольную программу на тренировке

Текст: Данила Жиляев

Сегодня одиночницы представят произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске. Перед соревнованиями девушки провели тренировки.

Особое внимание было приковано к двукратной чемпионке мира и Европы, двукратному призеру Олимпийских игр Евгении Медведевой.

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Накануне она упала во время тренировки в короткой программе, а затем произошло падение и во время выступления. По итогам короткой программы она занимает лишь 14-е место.

Тем не менее, сегодня спортсменка тренировалась безошибочно. Она уверенно провела тренировку, не допустив помарок.

Произвольная программа у девушек стартует сегодня вечером, она начнется в 18:00 по московскому времени. Медведева выйдет на лед шестой по счету.

Спорт Фигурное катание
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