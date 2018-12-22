Одиннадцать поселков в Бурятии остались без электричества

В Баунтовском районе Бурятия произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Бурятия.

В Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что под отключение попали одиннадцать населенных пунктов. В течение получаса все потребители получили электроэнергию по резервной схеме от газотурбинных установок.

В региональном ГУ МЧС отметили, что на месте работают девять бригад филиала "Бурятэнерго", причина отключения устанавливается. МЧС держит ситуацию на контроле.