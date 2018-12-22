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22.12.2018 15:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Новосибирские спасатели готовы вылететь на помощь шахтерам из Прикамья

Текст: Константин Бахарев

Новосибирский отряд горноспасателей поднят по тревоге и готов вылететь в Прикамье для работы в горящей шахте, в которой оказались заблокированы девять рабочих. Об этом сообщили в краевом МЧС.

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Силы и средства пермского МЧС сейчас в полной боевой готовности в Соликамске. Спасатели находятся на территории шахты. Сюда уже прибыли три психолога МЧС из Перми, врачи территориального центра медицины катастроф, отделение санавиации Пермской краевой службы спасения, бригады скорой помощи.

МЧС также опровергает информацию о взрыве метана на предприятии. Причина возгорания выясняется.

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