В Новосибирске на восемь часов задержали вылет самолета в Москву

В новосибирском аэропорту Толмачево на восемь часов задержали вылет самолета по маршруту "Новосибирск - Москва" авиакомпании "Победа".

Согласно расписанию, размещенному на сайте аэропорта, рейс ДР420 должен был состояться в 07.20 часов по местному времени (03.20 мск). Однако этого не произошло, и на сайте появилась расчетное время вылета - 15.30 часов (11.30 мск).

Задержка рейса более чем на восемь часов была вызвана неисправностью самолета и его подготовкой к предстоящему полету. Об этом представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова сообщила агентству "Интерфакс".

Предположительно повреждено колесо самолета. Данная ситуация и обеспечение прав пассажиров находится под контролем ведомства.