В Петербурге анестезиолог арестован за домогательства до пациенток

В Петербурге избрали меру пресечения 58-летнему анестезиологу-реаниматологу, который обвиняется в сексуальном насилии над тремя пациентками. Ближайшие два месяца врач проведет под арестом, сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

Заседание проходило в стенах Александровской больницы. Сам доктор после встречи с сотрудниками правоохранительных органов почувствовал себя плохо, и сейчас он госпитализирован.

Возле палаты врача находится охрана. Во время слушаний врач не согласился с предъявленными обвинениями и заявил, что никаких недопустимых действий в отношении пациенток не совершал.

Между тем, по версии следствия, доктор совершил в отношении двух пациенток насильственные действия сексуального характера, еще одна больная была изнасилована. Пострадавшим 16, 17 и 21 год.

Преступления, как сообщают в Следственном комитете по Санкт-Петербургу, произошли в один день.

Сами девушки не могли оказать сопротивления, поскольку находились под общим наркозом. В следствии полагают, что доктор воспользовался беспомощным состоянием пациенток.