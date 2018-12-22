Новости

МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве 12:05
В Петербурге анестезиолог арестован за домогательства до пациенток 11:44
Во Франции "желтые жилеты" продолжат протесты 11:44
Иран начал военные учения на фоне захода в Персидский залив авианосца США 11:35
Захарова раскритиковала спекуляции о вмешательстве РФ в выборы в США 11:23
Видео: Водитель мгновенно поплатился за хамство на дороге 11:00
Титов: Ставку страховых взносов для застройщиков повышать не будут 10:55
Одиннадцать поселков в Бурятии остались без электричества 10:25
Передача Кузнецова помогла "Вашингтону" одержать победу над "Баффало" 10:21
Видео: Как строится метро - от котлована до первых поездов 10:00
Названа неожиданная причина хронической усталости 08:40
Водитель сына президента Бразилии оказался миллионером 07:56
В Британии освободили захваченное мигрантами судно 07:38
Два человека задержаны в Британии за использование дронов в аэропорту 06:36
Последняя группа хабаровских туристов вернулась с Хайнаня 06:15
Мужчина залез на рождественскую ель у Белого дома 06:05
Трамп не поехал во Флориду на рождество из-за демократов 05:42
Обсуждение бюджета на 2019 год в Сенате США закончилось ничем 05:37
В Якутии загорелся магистральный газопровод 05:15
В Приморье обновлен состав краевой администрации 04:30
Британский спецназ освободил захваченное мигрантами судно 04:26
Власти США задержали гражданина КНР за промышленный шпионаж 04:08
Постпред США в ООН Никки Хейли потеряла голос 03:44
Захарова обвинила Британию в формировании русофобской среды 03:20
Иранской Mahan Air запретили летать в Германию 02:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как распознать подделку в онлайн-магазине
Как распознать подделку в онлайн-магазине
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
22.12.2018 11:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге анестезиолог арестован за домогательства до пациенток

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге избрали меру пресечения 58-летнему анестезиологу-реаниматологу, который обвиняется в сексуальном насилии над тремя пациентками. Ближайшие два месяца врач проведет под арестом, сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

Заседание проходило в стенах Александровской больницы. Сам доктор после встречи с сотрудниками правоохранительных органов почувствовал себя плохо, и сейчас он госпитализирован.

В Якутии проверят обстоятельства смерти младенца в больнице

Возле палаты врача находится охрана. Во время слушаний врач не согласился с предъявленными обвинениями и заявил, что никаких недопустимых действий в отношении пациенток не совершал.

Между тем, по версии следствия, доктор совершил в отношении двух пациенток насильственные действия сексуального характера, еще одна больная была изнасилована. Пострадавшим 16, 17 и 21 год.

Преступления, как сообщают в Следственном комитете по Санкт-Петербургу, произошли в один день.

Сами девушки не могли оказать сопротивления, поскольку находились под общим наркозом. В следствии полагают, что доктор воспользовался беспомощным состоянием пациенток.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Халатность врачей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова раскритиковала спекуляции о вмешательстве РФ в выборы в США
"Нафтогаз" заявил о проблемах с закупкой газа из-за долгов
США выделят ВМС Украины десять миллионов долларов
Британская полиция арестовала двух человек за запуск дронов у Гатвика
Россия разочарована голосованием ЕС в ООН