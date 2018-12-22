На Урале водитель Porsche устроил стрельбу за право выезда с парковки

В городе Миассе Челябинской области водитель автомобиля Porsche с травматическим пистолетом напал на другого участника дорожного движения. Конфликт произошел на выезде с парковки торгового центра "Слон".

На видео с камеры наблюдения, размещенном в интернете, видно, что массивный внедорожник Porsche Cayenne не пропустил Mercedes, после чего обе машины встали, а водители начали выяснять отношения.

Как сообщают в региональном ГУ МВД, водитель Posche достал из салона травматический пистолет и несколько раз выстрелил в водителя второй иномарки, им оказался 20-летний студент. Молодому человеку была оказана медицинская помощь.

На данный момент правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.