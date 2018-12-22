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22.12.2018 18:37
Рубрика: В мире

Российское бюро Интерпола поможет Сирии найти культурные ценности

Текст: Михаил Фалалеев

Начальник отдела российского национального центрального бюро Интерпола Роман Гордиенко, находясь с визитом в Дамаске, обсуждает с сирийскими коллегами налаживание сотрудничества.

В частности, он сообщил, что у Интерпола есть специальные системы учета похищенных культурных ценностей. Генсекретариат в Лионе администрирует эту базу данных, взаимодействуя с музейным сообществом и аукционными домами.

По его словам, у России есть опыт идентификации и обнаружения похищенных культурных ценностей с использованием этих инструментов Интерпола, поэтому сирийцам мы точно так же готовы этот опыт передать.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Главная задача с их стороны - своевременно выявлять сам факт хищения, заносить эти объекты в базу данных, в систему учета Генерального секретариата Интерпола, и обеспечивать их отслеживание, выявление и возможное их перемещение по миру, выявление каналов контрабанды культурных ценностей.

Российская сторона готова подсказать сирийским коллегам, как производится маркировка, описание, учет в соответствии со стандартами Интерпола. После внесения культурных объектов в базы данных информация о них расходится по всем странам-членам организации. В случае раскрытия преступления объект возвращается его обладателям. Известно, что сирийские власти оценивают украденные ценности в сотни миллионов долларов.

Кстати, глава дирекции музеев в Управлении культурного наследия и музеев Сирии Мухаммад Назир Авад заявил РИА Новости о том, что практически невозможно оценить объем и стоимость вывезенных из Сирии археологических находок, обнаруженных нелегальными "копателями". Сирийские власти отслеживают появление таких артефактов на черном рынке. По его словам, украденные ценности оцениваются в "сотни миллионов", причем среди них археологические находки как из Сирии, так и из Ирака.

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