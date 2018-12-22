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22.12.2018 22:58
Рубрика: Спорт

"Спартак" в овертайме победил ХК "Сочи", "Йокерит" обыграл рижан

Текст: Данила Жиляев
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Особняком стояла "хоккейная классика" - игра между СКА и ЦСКА на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге, закончившаяся победой столичных армейцев со счетом 4:1. Но и помимо этого состоялось несколько интересных встреч.
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Третью победу подряд одержал "Спартак", хоть и не без труда - на своем льду "красно-белые" в серии буллитов обыграли ХК "Сочи" 3:2. Основные события пришлись на вторую половину встречи. Перед самым перерывом москвичи открыли счет благодаря голу Мартиньша Карсумса, а в заключительной 20-минутке начались "качели".

На 48-й минуте канадский форвард южан Шон Коллинз сравнял счет, однако радовался он недолго. Прошло совсем немного времени, и "Спартак" вновь вышел вперед - в этот раз отличился Бен Максвелл. Однако сочинцы, несмотря на то, что времени оставалось совсем немного, сумели вновь восстановить равновесие и перевести игру в овертайм - это сделал Зият Пайгин.

Фото: Александр Щербак / ТАСС
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Тем не менее, в дополнительное время настырнее оказались хозяева. Шайба Бена Максвелла на 64-й минуте оказалась победной для "Спартака", который набрал 48 очков и пока что остается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции.

С аналогичным счетом и также в овертайме завершился матч в Хельсинки, где местный "Йокерит" принимал рижское "Динамо". "Шуты" продолжают наступать на пятки идущему вторым СКА, но успех был важен для обеих команд: рижане перед этой игрой находились на девятой строчке с отставанием в четыре очка от замыкающего зону плей-офф "Витязя".

Вероятно, потому и борьба получилась тяжелой. Более того, открыли счет гости - на 10-й минуте зажег красный свет за чужими воротами Линус Виделль. Отыграться "джокеры" смогли в начале второго игрового отрезка благодаря шайбе Брайана О’Нилла. До второго перерыва команды еще по разу обменялись шайбами - на гол форварда "Динамо" Лауриса Дарзиньша хозяева ответили точным броском Макса Вярна, и счет 2:2 в итоге сохранился до окончания основного времени встречи.

Фото: РИА Новости
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В овертайме же все решила шайба Виктора Лева на 62-й минуте. Благодаря этому голу "Йокерит" одержал победу, набрал 57 очков и теперь на пять баллов отстает от СКА.

Счет 3:2 был зафиксирован и в Уфе, где "Салават Юлаев" - правда, в основное время, - победил "Северсталь". При этом здесь также первыми отличились гости - на 17-й минуте шайбу забросил Сергей Монахов. Во втором периоде уфимцы сравнялись усилиями Захара Арзамасцева, но на перерыв лидерами ушли также череповчане, на 39-й минуте их вновь вывел вперед Алексей Михнов.

Однако заключительная 20-минутка осталась за хозяевами. Голы Дмитрия Кугрышева и Артема Сергеева принесли "Салавату Юлаеву" победу, и теперь команда набрала 47 очков, расположившись на шестом месте в турнирной таблице Востока.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Спартак" Спортивные организации Хоккейные клубы "Салават Юлаев" Спортивные организации Хоккейные клубы СКА Спортивные организации Хоккейные клубы ЦСКА Чемпионат КХЛ 2018/2019
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