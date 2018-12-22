"Спартак" в овертайме победил ХК "Сочи", "Йокерит" обыграл рижан

Третью победу подряд одержал "Спартак", хоть и не без труда - на своем льду "красно-белые" в серии буллитов обыграли ХК "Сочи" 3:2. Основные события пришлись на вторую половину встречи. Перед самым перерывом москвичи открыли счет благодаря голу Мартиньша Карсумса, а в заключительной 20-минутке начались "качели".

На 48-й минуте канадский форвард южан Шон Коллинз сравнял счет, однако радовался он недолго. Прошло совсем немного времени, и "Спартак" вновь вышел вперед - в этот раз отличился Бен Максвелл. Однако сочинцы, несмотря на то, что времени оставалось совсем немного, сумели вновь восстановить равновесие и перевести игру в овертайм - это сделал Зият Пайгин.

Тем не менее, в дополнительное время настырнее оказались хозяева. Шайба Бена Максвелла на 64-й минуте оказалась победной для "Спартака", который набрал 48 очков и пока что остается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции.

С аналогичным счетом и также в овертайме завершился матч в Хельсинки, где местный "Йокерит" принимал рижское "Динамо". "Шуты" продолжают наступать на пятки идущему вторым СКА, но успех был важен для обеих команд: рижане перед этой игрой находились на девятой строчке с отставанием в четыре очка от замыкающего зону плей-офф "Витязя".

Вероятно, потому и борьба получилась тяжелой. Более того, открыли счет гости - на 10-й минуте зажег красный свет за чужими воротами Линус Виделль. Отыграться "джокеры" смогли в начале второго игрового отрезка благодаря шайбе Брайана О’Нилла. До второго перерыва команды еще по разу обменялись шайбами - на гол форварда "Динамо" Лауриса Дарзиньша хозяева ответили точным броском Макса Вярна, и счет 2:2 в итоге сохранился до окончания основного времени встречи.

В овертайме же все решила шайба Виктора Лева на 62-й минуте. Благодаря этому голу "Йокерит" одержал победу, набрал 57 очков и теперь на пять баллов отстает от СКА.

Счет 3:2 был зафиксирован и в Уфе, где "Салават Юлаев" - правда, в основное время, - победил "Северсталь". При этом здесь также первыми отличились гости - на 17-й минуте шайбу забросил Сергей Монахов. Во втором периоде уфимцы сравнялись усилиями Захара Арзамасцева, но на перерыв лидерами ушли также череповчане, на 39-й минуте их вновь вывел вперед Алексей Михнов.

Однако заключительная 20-минутка осталась за хозяевами. Голы Дмитрия Кугрышева и Артема Сергеева принесли "Салавату Юлаеву" победу, и теперь команда набрала 47 очков, расположившись на шестом месте в турнирной таблице Востока.