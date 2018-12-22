Умер актер из фильма Карпентера "Нечто" Дональд Моффет

Легенда кино, телевидения и Бродвея, дважды номинант премии "Тони" Дональд Моффет умер 20 декабря на 88-м году жизни. Об этом пишет Bloody Disgusting, уточнив, что продуктивный артист отошел в Сонной Лощине, Нью-Йорке.

По словам дочери Моффета, причина смерти - перенесенный накануне инсульт.

Дональд Моффет родился 26 декабря 1930 года в Плимуте, графство Девон, Англия. Обучался актерскому мастерству в Королевской академии драматического искусства в Лондоне, начав карьеру в труппе театра Old Vic.

I know he was in other films but to me Donald Moffat will always be Garry in Carpenter’s The Thing #RIPDonaldMoffat pic.twitter.com/2SrJJtm3Yu — Thomas First Goddamned Week Of Winter (@tommyjoker73) 21 декабря 2018 г.

В 1956 году актер переехал в США со своей первой женой-американкой, актрисой Энн Мэррей, где начал выступать на Бродвее.

Сниматься приступил в том же году. Далее сыграв на экране более 120 ролей. Включая - в фильмах и сериалах "Обнаженный город", "Миссия невыполнима", "Дымок из ствола", "Человек на шесть миллионов долларов", "Маленький домик в прериях", "Бегство Логана", "Даллас", "Коломбо", "Монстр из шкафа".

Наиболее узнаваемый и прославленный образ - Гэрри из "Нечто" Карпентера.

Вторая жена - режиссер и актриса Гвен Арнер ("Беверли-Хиллз, 90210", "Закон и порядок", "Нация пришельцев")

У патриарха остались четверо детей, десять внуков и трое правнуков.