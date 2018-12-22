В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи сим-карт в интернете

Сегодня в госдуму внесли законопроек "О внесении изменений в статью 44 ФЗ "О связи". В нем предлагается запретить продажу сим-карт в интернете.

"Не допускается распространение лицами, не уполномоченными на это оператором связи, идентификационных модулей в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, либо передача уполномоченным лицом идентификационных модулей третьим лицам, сведения о которых не получены в порядке, установленном законодательством", - так предлагает изложить текст нового пункта 8 этой статьи 44 ФЗ "О связи" автор законопроекта - член совета федерации Людмила Бокова.

Как следует из пояснительной записки к документу, такие изменения в федеральный закон необходимо внести, чтобы создать правовую основу для внесения изменений в КоАП, которые предусмотрят ответственность за незаконное распространение сим-карт.