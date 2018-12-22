В России появится первая аэрокосмическая корпорация

Холдинг "Группа компаний С7" намерен сменить название на "С7 авиационно-космическая корпорация" (на английском языке - S7 Air Space Corporation). Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на члена совета директоров холдинга Владислава Филева.

В феврале прошлого года, после того, как дочернее предприятие ООО "С 7 Космические Транспортные Системы" получило лицензию на космическую деятельность, S7 объявила, что стала аэрокосмическим холдингом.

Сегодня в S7 Group входят около 15 компаний, крупнейшие из которых - авиакомпании "Сибирь" и "Глобус". Холдинг уже объявил о планах создать свою многоразовую ракету-носитель с условным названием "Союз-7".