В Тихвине подвели итоги конкурса молодых оперных исполнителей

Специальный диплом "Российской газеты" вручен на конкурсе молодых оперных певцов имени Римского-Корсакова.

В Тихвине наградили лауреатов и дипломантов XI Международного конкурса молодых оперных певцов им. Н.А. Римского-Корсакова.

Специальный диплом "Российской газеты", денежная премия и памятные сувениры вручены Алене Гузь (Украина). Награду дипломантке вручила заместитель главы администрации Тихвинского района Ирина Гребешкова.

В конкурсе участвовали 132 певца из 12 стран - России, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Израиля, Казахстана, Китая, Монголии, Польши, Сербии, Узбекистана, Украины.

Художественным руководителем этого уникального проекта и председателем жюри стала народная артистка России, художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева.

В состав жюри вошли мэтры оперной сцены: народный артист Республики Башкортостан, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков, народный артист Грузии Эльдар Гетцадзе, выдающийся болгарский тенор Бойко Цветанов, народная артистка Литвы, профессор академии музыки и театра Ирена Милькявичюте, народная артистка России Галина Горчакова и заслуженный артист России, народный артист Республики Северная Осетия -Алания Грайр Ханеданьян.

В финальную часть оперного раздела прошли 16 конкурсантов, каждый из которых исполнял одну из оперных арий в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Михаила Сенкевича.

Обладателем Гран-при XI Международного конкурса молодых оперных певцов им. Н.А. Римского-Корсакова стал бас из Грузии Годердзи Джанелидзе. Также Годердзи Джанелидзе стал обладателем приза зрительских симпатий.

В оперном разделе лауреатами I степени стали Анна Бархатова (Россия) и Энхболд Анхбаяр (Монголия). Певец из Монголии также удостоен звания лауреата I степени в камерном разделе.

Дипломов лауреата II степени в оперном разделе удостоены Божидар Божкилов (Болгария) и Ольга Маслова (Россия), в камерном разделе - Денис Беганский (Россия) и Эмиль Сакавов (Казахстан).

Лауреатами III степени в оперном разделе стали Кирилл Белов (Россия) и Алена Гузь (Украина), в камерном разделе - Асланбек Агкацев (Россия) и Валерия Маркелова (Россия).

Специальных призов губернатора Ленинградской области удостоены Энхболд Анхбаяр (за лучшее исполнение романса Н.А. Римского-Корсакова) и Годердзи Джанелидзе (за артистизм). Специального приза Благотворительного фонда содействия деятельности в сфере культуры и искусства "Фонд Оксаны Волковой и Юлиана Макарова" удостоен Владимир Лебедев (Россия).

Президент Международного благотворительного фонда "Серж Меценат" (Монголия) Баярцэцэг Ядмаа вручила призы Асланбеку Агкацеву (за лучшее исполнение романса Н.А. Римского-Корсакова") и Анне Бархатовой (за лучшее исполнение арии из оперы Римского-Корсакова).

Агкацев Асланбек также получил специальный приз "Надежда".

Диплом лучшего концертмейстера конкурса вручен Елене Федоренко.

Справка "РГ"

Международный конкурс молодых оперных певцов им. Н.А. Римского-Корсакова был учрежден Мариинским театром в 1998 году.

Первый Международный конкурс молодых оперных певцов им. Н.А. Римского-Корсакова, был приурочен организаторами к 150-летнему юбилею Николая Андреевича, как признание его огромного вклада в становление петербургской профессиональной композиторской школы, а также огромного влияния, которое оказывает его наследие на все последующие поколения музыкантов-профессионалов и любителей музыки во всем мире.

Ставший традиционным, проводимый раз в два года, конкурс завоевал огромный интерес публики и вошел в число самых престижных международных состязаний молодых вокалистов. Имена лауреатов первых конкурсов сегодня составляют гордость современного российского оперного искусства.