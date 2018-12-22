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Вышел трейлер ситкома "Чудотворцы" с Рэдклиффом и Бушеми

Новости
    22.12.2018, 14:56
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ TBS Фото: youtube.com/ TBS
Фото: youtube.com/ TBS

"Гарри Поттер" спасает планету от божественного Стива Бушеми в трейлере абсурдной комедии "Чудотворцы".

Бушеми сыграет роль бога, живущего в корпоративном раю, заменив на столь ответственном актерском посту известного комика Оуэна Уилсона, который изначально был назначен на проект.

Фото: youtube.com/ Teaser-Trailer.com
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Первый сезон антологии, основанный на книге шоураннера сериала Саймона Рича (неполиткорректная сюрреалистическая комедия "Мужчина ищет женщину"), расскажет о работниках рая, где ангел низшей касты Крэйг (Дэниел Рэдклифф) обычно занимается тем, что архивирует и распределяет по категориям поступающие от людей молитвы и просьбы. Но в этот раз все серьезно: до ангела долетает информация о том, что Земле грозит погибель.

Однако Господу уже давно не интересна жизнь простых смертных, он занят лишь своими хобби (например, ребрендингом имен для ураганов) и подумывает об отставке. Даже грядущая катастрофа не вызывает в нем никакого сочувствия или энтузиазма.

Отчаявшись привлечь внимание своего начальства, Крэйг решает сотворить самое настоящее чудо с помощью сочувствующих ангелов-филантропов.

Шоу появится в эфире TBS 12 февраля.

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