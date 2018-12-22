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22.12.2018 11:23
Рубрика: В мире

Захарова раскритиковала спекуляции о вмешательстве РФ в выборы в США

Текст: Александр Саможнев

Жесткой критике подвергла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова спекуляции о вмешательство России в промежуточные выборы в Конгресс США в ноябре 2018 года.

Те, кто утверждают о вмешательстве России, а также Ирана и Китая в выборы в США в 2018 году, выставляют американский народ посмешищем, написала Захарова в Fаcebook.

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Напомним, ранее директор национальной разведки США Дэниел Коутс высказал предположение, что Россия, Китай и Иран вмешивались в выборы в США в 2018 году​​​. По его словам, разведка подготовила по этом поводу специальный доклад, который будет передан в министерство внутренней безопасности и генпрокурору США. Если выводы спецслужбы подтвердятся, это автоматически спровоцирует введение ограничительных мер против России, Китая и Ирана по закону "О противодействии противникам Америки через санкции".

"Всемирным посмешищем выставляют американский народ те, кто имеет возможность влиять на принятие подобных решений. Такими методами США нескоро станут "снова великими", так как кроме презрения и брезгливости это поведение властелинов мира ничего не вызывает", - заключила Захарова.

В мире США Правительство МИД Россия и США
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