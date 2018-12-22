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Звезда сериала "Ольга" рассказала о падении с балкона

Новости
    22.12.2018, 16:19
Текст:   Олег Усков

Российская актриса и модель Алина Алексеева, известная по одной из главных ролей в уморительной и крайне жизненной многосерийной телекомедии "Ольга", перенесла несколько тревожных минут, упав на съемках шоу с балкона. О чем рассказала в эксклюзивном интервью "Телепрограмме".

По словам Алины, играющей в сериале Лену, младшую сестру титульного персонажа в убедительном исполнении Яны Трояновой, опасную сценку, снимали, разумеется, с каскадерами.

Но когда Лена карабкается с одного балкона на другой по одеялу, "это не декорации, а настоящая зима и костюм Снегурочки, минимально прикрывающий тело".

Как рассказывает артистка, к дому, где проходили съемки, привезли строительную люльку, на пол которой уложили маты. На которые взаправду Алина и падала.  

"Я действительно подтягивалась, поднималась на балкон по одеялу. А когда Пушкин хватал меня за топик, пытаясь спасти, я падала", - делится изложением сериальной изнанки Алина. Признаваясь, что это было "дико страшно", потому что она "не такая уж и большая", и хоть на полу - маты, но по краям-то - железное ограждение. О которые артистка очень боялась удариться головой.

Но, слава Богу, на шоу работают опытные каскадеры, "которые страховали и объясняли, как и что сделать, и мы отлично справились", - подытожила Алексеева.

Алина Алексеева родилась в 1988 году. Экранный дебют - 2013-й, ситком "Дружба народов". И далее - "Кухня", "Про любовь", "Страна чудес", "Оптимисты", "Папа, сдохни", "Ёлки новые", напряженно ожидаемый "Дау" Ильи Хржановского - по сценарию Владимира Сорокина, черная новогодняя комедия "Год свиньи".  

Премьера "Ольги" состоялась в 2016-м году. Только что закончился третий сезон шоу. Премьера четвертного - осень следующего года.

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