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23.12.2018 07:53
Рубрика: В мире

Испания предложила Южной Корее обменяться военными самолетами

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Испания предложила Южной Корее совершить своего рода "военно-воздушный бартер" - поставить нужные корейцам крупные военно-транспортные самолеты А 400М в обмен на тренировочные самолеты КТ-1 и ТА-50, которые Сеул активно продвигает на международном рынке. В Корее признают, что предложение интересное, но на пути его реализации стоит немало препятствий.
Южнокорейский TA-50. Фото: AP Photo/Lee Jin-man Южнокорейский TA-50. Фото: AP Photo/Lee Jin-man
Южнокорейский TA-50. Фото: AP Photo/Lee Jin-man

О необходимости закупки нескольких крупных военно-транспортных самолетов в октябре этого года заявили представители министерства обороны Республики Корея в ходе проведения ежегодной парламентской проверки. Тогда военные сказали, что уже к 2022 году они намерены закупить как минимум три подобных машины, но отметили, что в реальности их нужно больше. Необходимость подобных самолетов была объяснена планами развития вооруженных сил Южной Кореи, а также регулярно возникающими операциями по доставке больших партий грузов либо экстренному вывозу людей в случае каких-либо ЧП. Так, в октябре этого года ВВС Южной Кореи на транспортных самолетах С-130H смогли вывезти почти 800 южнокорейских туристов, которые застряли на Сайпане из-за тайфуна. Кроме того, ранее проводились операции по доставке грузов в Африку и прочие удаленные от Кореи регионы.

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Похоже, что в Испании узнали о содержании планов по развитию ВВС Южной Кореи и сделали интересное предложение. "В ходе прошедшего 12-13 ноября заседания совместного Корейско-испанского комитета по военно-техническому сотрудничеству испанцы в устной форме предложили поставить нам крупные транспортные самолеты А 400М в обмен на получение наших тренировочных самолетов КТ-1 и ТА-50", - цитирует издание "Чунан Ильбо" слова источника, близкого к переговорам. Было примерно и подсчитано, из какого расчета можно совершить этот "военно-воздушный бартер": Испания готова предоставить 4-6 самолетов А 400М в обмен на 34 машины КТ-1 и 20 самолетов ТА-50. Корейцы уклончиво ответили, что "подумают".

По словам корейских экспертов, это предложение имеет свои достоинства для обеих сторон. Испания заказала 27 самолетов А 400М, но уже заявила, что не сможет использовать более 14 из них. То есть образовался "излишек" в 13 машин. Корейцы же сами уже сказали, что им нужны не менее трех, а лучше больше крупных военно-транспортных самолетов. А 400М способен лететь до 8900 км без груза и до 3300 км с грузом 37 тонн. Как раз то, что нужно Сеулу по параметрам.

Несмотря на эти достоинства независимые эксперты отмечают, что придется преодолеть немало препятствий до реализации этого обмена. Во-первых, проблема в бюрократических правилах Кореи, где требуется проведение тендера для оборонных закупок. Недавно была серия скандалов, где была выявлена коррупция при поставках разного рода военной техники в Корею, а потому "творчески подойти" к этим требованиям будет очень сложно - опять могут возникнуть подозрения в коррупции.

Южная Корея увеличила расходы на оборону

Во-вторых, корейцы боятся, что согласие на бартер один раз приведет к тому, что и другие страны будут пытаться закупать корейские тренировочные самолеты КТ-1 и ТА-50, на которые делает ставку Сеул в плане экспорта, по такому же принципу, предлагая Южной Корее в качестве оплаты не деньги, а какие-то товары или материалы. Кроме того, у ряда экспертов есть вопросы к тому, действительно ли Корее нужны дополнительные крупные военно-транспортные самолеты или существующих вполне хватит.

Есть и еще одна проблема: обещанные Испанией "от четырех до шести А 400М" пока еще даже не начали производить. А это значит, что Сеул их сможет получить не ранее 2022 года, а возможно и позже.

Так что в Южной Корее сейчас сильно ломают голову по поводу испанского предложения, признавая, впрочем, что у него хватает достоинств, но неизбежны и трудности в случаи попыток реализации.

В мире Восточная Азия Южная Корея В мире Европа Испания
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