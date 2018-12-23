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23.12.2018,  
11:25
Текст:  Руслан Мельников

Минобороны РФ обнародовало видео учений Ту-160 и Ту-95

Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик, посвященный 104-летию со дня образования российской дальней авиации. На видео представлены кадры с учений стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.

В частности, речь идет о полете Ту-160 на арктический аэродром Анадырь и работе российских летчиков в Венесуэле. Показаны взлет, действия пилотов во время полета, дозаправка в воздухе и посадка дальних бомбардировщиков. При этом эффектные кадры сопровождаются специально подобранной музыкой.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Главком дальней авиации рассказал о модернизации Ту-160

Создание российской дальней авиации отсчитывается с появления у России самолетов "Илья Муромец". В Первую мировую войну они совершила около 400 боевых вылетов. А во время Великой Отечественной войны на счету дальних бомбардировщиков было уже около 220 тысяч боевых вылетов. При этом они использовали более двух миллионов авиабомб.

"Сегодня на вооружении дальней авиации находятся модернизированные дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78 и другие виды авиационной техники", - отмечает Минобороны РФ.

За 2018 год российская дальняя авиация имеет более 20 тысяч часов налета.

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