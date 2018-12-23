Парламент Кубы одобрил проект новой конституции

Депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы одобрили проект новой конституции. Во время субботнего голосования новый вариант основного закона страны поддержали 583 депутата. После утверждения в парламенте текст новой конституции будет вынесен на всенародное голосование, которое состоится 24 февраля 2019 года.

Проект конституции был разработан при участии граждан Кубы, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Prensa Latina. Новый документ вводит должности президента и премьер-министра, ограничивает пребывание на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками. Среди ключевых изменений также - частичное признание частной собственности и отказ от строительства коммунизма. При этом положения о социалистическом характере государства и руководящей роли коммунистической партии в жизни общества остаются неизменными.

Проект новой конституции был разработан в связи с тем, что нынешняя конституция была принята в 1976 году, и за это время на Кубе произошли существенные социально-экономические преобразования.