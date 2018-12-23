Рaкета Falcon 9 со спутником GPS стартовала во Флориде, сообщает РИА Новости.

В 16:51 по Москве ракета оторвалась от стартового стола космодрома, расположенного на мысе Канаверал. Через три минуты после запуска произошло успешное отделение первой ступени.

Falcon 9 выведет на орбиту спутник GPS 3 SV01, получивший название Vespucci. Его стоимость составляет около полумиллиарда долларов. Создатели называют сове детище "самым мощным и прочным из когда-либо созданных геолокационных аппаратов". Спутник запущен в интересах армии США.