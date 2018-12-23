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Рубрика: Происшествия
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Спасатели добрались до места возгорания в шахте Соликамска

С шестой попытки спасателям удалось добраться до места возгорания в шахте "Уралкалия" в Соликамске, где остаются заблокированными девять рабочих. Однако пока сотрудники  МЧС не достигли того участка, где могут находиться люди.

Фото: Пресс-служба Губернатора Пермского края/ ТАСС
Ростехнадзор должен был проверить шахту в Соликамске еще в октябре

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу губернатора Пермского края. Ранее сообщалось, что высокая температура и сильное задымление осложняли проведение спасательных работ, и не позволяли спасателям спуститься на необходимую глубину. При предыдущем спуске оставалось 10 метров до места возгорания. Связи с заблокированными рабочими по-прежнему нет.

Пожар на строящемся стволе рудника шахты "Уралкалий" произошел в субботу утром. На момент ЧП под землей находились 17 человек, восемь из них удалось вывести на поверхность. К оставшимся горнякам пытаются пробиться спасатели. СК возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, повлекшее за собой смерть трех и более людей.

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