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23.12.2018,  
11:36
Текст:  Антон Валагин

Видео: США испытали две "царь-бомбы"

В Сети появились испытания пары сверхмощных авиабомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP). Боеприпасы сбросил стратегический бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit с авиабазы Whiteman в Миссури.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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GBU-57 - корректируемая противобункерная авиабомба повышенной мощности, созданная для уничтожения хорошо защищенных подземных укреплений. Для этого MOP сделали очень тяжелой - масса боеприпаса 13,6 тонны (для сравнения - вес готового к вылету штурмовика Су-25 11,6 тонны). Бомба может проникать в грунт на глубину до 61 метра или пробивать 19 метров армированного бетона, что соответствует высоте шестиэтажного здания. Масса боевой части составляет всего 1/5 веса GBU-57, однако поскольку взрыв происходит в замкнутом пространстве, ограниченном твердыми породами, формируется мощная ударная волна. Корректировка траектории происходит при помощи инерциальной и спутниковой систем наведения.

Особенности работы MOP хорошо видны на видео. После сброса бомба раскрывает стабилизаторы и устремляется к земле. Она пробивает поверхность - это выглядит как взрыв боеприпаса средней мощности. А несколько секунд спустя из земли вырывается море огня.

Бомба разработана компанией Boeing в 2007 году. Четыре года спустя был заключен контракт на поставку ВВС США первой партии из 20 боеприпасов. Однако военные заявили, что GPU-57 недостаточно мощна для своих задач и MOP неоднократно дорабатывали, улучшая характеристики воздействия на труднопоражаемые и заглубленные цели.

Единственным носителем Massive Ordnance Penetrator является стратегический бомбардировщик B-2 Spirit. Все самолеты этого типа базируются на авиабазе ВВС США Whiteman в Миссури.

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