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Актер Сергей Юрский госпитализирован в Москве

Наше кино
    24.12.2018, 10:43
Текст:   Олег Усков

Народный артист России Сергей Юрский попал в больницу. Как сообщил канал РЕН ТВ, 83-летний актер был госпитализирован в инфекционное отделение одного из столичных медучреждений 23 декабря.

Фото: Предоставлено ТНТ
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При этом отмечалось, что Юрский остается в сознании, причины, по которым актер оказался в больнице, не уточнялись.

Сегодня директор Театра имени Моссовета Валентина Панфилова рассказала РИА Новости, что Сергей Юрьевич находится на профилактическом обследовании и "чувствует себя нормально". Ранее прозвучавшую информацию об экстренной госпитализации артиста в тяжелом состоянии опровергая.

Сергей Юрьевич Юрский родился в 1935 году в Ленинграде. Советский, российский актер и режиссер театра и кино. С 1978 года живет и работает в Москве.

Сниматься начал в конце пятидесятых, с эпизодической роли в комедии "Улица полна неожиданностей". На счету актера роли в фильмах и сериалах "Республика ШКИД", "Ищите женщину", "Золотой теленок", "Маленькие трагедии", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби", "Король-олень".

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